獼猴危害農作物 農民申請驅猴神器電圍網有補助

嘉義縣山區阿里山、番路、梅山、中埔、竹崎及大埔等6鄉，獼猴危害農作物，受災包括竹筍、柑橘類、蓮霧、龍眼、甜柿、芒果、波羅蜜等果樹，農民恨得牙癢癢，拿潑猴沒辦法， 專家研究架電網驅猴最有效，政府今年持續推動設置電圍網補助方案， 嘉縣府呼籲農民踴躍申請電圍網防治補助。

縣府說，設置電圍網補助方案，每案設置經費分擔比例為林務局2 分之1、縣府4分之1，農民自 付 4分之1，最高補助4萬5000元，補助對象包括從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹、蔬菜、豆類或薯類、稻等栽培的農戶；申請新架設電圍網農地達0.2公頃以上且為合法使用，申請農民可洽詢當地公所及農會。

106年至今，在番路鄉、大埔鄉及中埔鄉共13件電圍網架設申請案，作物包括甜柿、波羅蜜、芒果、木瓜、香蕉、番石榴等果樹，農民表示防猴危害的成效良好，收成效益也可由3成提升到8成以上。

農業處指出，目前處理獼猴危害方法有改作、套袋、人力驅趕、鞭炮、瓦斯音爆器、收音機、養狗驅趕、架設電圍網、防護網罩及誘捕籠捕捉移除等；架設電圍網是目前防治效果最佳，電圍網高約1.5公尺、電流0.18安培，獼猴碰觸時僅會受到驚嚇及痛感，不會造成受傷，藉此達到嚇阻，減少農作物危害。