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1天湧入萬名網友請命 台南水道博物館「小黃狗」留下了
台南市山上花園水道博物館擁有珍貴的國定古蹟，加上是收費園區，為了維護環境以及其他遊客的權益，園區內禁止寵物落地。但為了讓飼主能夠與毛小孩一起暢遊園區，博物館還創古蹟區之先，購置了【寵物專用推車】，方便飼主使用，獲各界好評。
因為園區相當遼闊，附近偶有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，但只要工作人員前往驅離，一般都會離開，前一陣子一隻黃色的「米克斯犬」，卻相當聰明，常趁著票口人潮擁擠時，衝入園區，且怎麼也驅趕不走，館方為此接獲不少投訴。
館方相當苦惱，為此上網詢問臉書大神、徵詢網友意見。不到一天時間，分享數超過一千六百次，有超過一萬名網友留言，一面倒的希望園區將狗狗收編成為園區的一員。
文化局長葉澤山表示，文化局內部已進行審慎評估，考慮黃偉哲市長推動流浪動物友善的政策，市長本人也曾發起認養流浪犬活動、幫流浪犬找工作等，因此決定透過博物館粉專，調查網友看法。調查結果是網友一面倒要求園區認養，甚至有人表示願意捐贈物資，讓狗狗可以安身立命。
參酌網友意見，加上相當愛狗的黃偉哲市長也表達支持之意。文化局將請動保處協助誘捕後，結紮植入晶片，明天將送回安置在沒有開放的員工工作區，負責守望工作，日後再視情況，或可增加其他和民眾互動機會，並舉辦命名活動，讓流浪犬成為水道博物館的一員。
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