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因應武漢疫情暫停送愛逛書局 雲林長城同濟會改挑禮包

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
立委劉建國與雲林長城同濟會，每年開學前夕，都會募款捐助縣內180多位來自弱勢家庭的學童，到雲院書城挑文具，不過今年新冠肺炎（武漢肺炎）關係，改由書院挑選禮包，再由同濟會送往學校轉贈給學童。記者李京昇／攝影

立委劉建國與雲林長城同濟會，每年開學前夕，都會募款捐助縣內180多位來自弱勢家庭的學童，到雲院書城挑文具，不過今年因新冠肺炎（武漢肺炎）關係，長城國際同濟會表示，今年改由書院挑選禮包，再由同濟會送往學校轉贈給學童。

長城國際同濟會會長林來發表示，今年送愛心是第九年，每年都會募捐招待來自斗六、斗南、莿桐、古坑、林內等縣內19間國小及雲林縣社會關懷協會夜光天使班的弱勢學童。

「工欲善其事、必先利其器」他說，政府雖然有資助弱勢家庭教育費用，但他們仍得辛苦賺錢幫孩子買文具，如果沒有文具用品，孩子讀書品質也會下降，同濟會期望藉此拋磚引玉，讓社會大眾多關注弱勢學童。

劉建國表示，弱勢家庭有很多問題需要社會大眾的關注，他們的小孩往往也過得比較辛苦卻比較懂事，有的甚至令大人們動容，未來他會持續辦理這類活動，也希望能擴大舉辦。

他提到，同時也感謝雲院書局願意拋磚引玉響應這次活動，讓全雲林縣的弱勢學童感受到社會的溫暖。

立委劉建國與雲林長城同濟會，每年開學前夕，都會募款捐助縣內180多位來自弱勢家庭的學童，到雲院書城挑文具，不過今年新冠肺炎（武漢肺炎）關係，改由書院挑選禮包，再由同濟會送往學校轉贈給學童。記者李京昇／攝影

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