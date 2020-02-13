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影／中華醫事科大副教授自製潔手露 分送在地民眾助防疫

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
中華醫事科大自製潔手露，分送在地民眾助防疫。記者周宗禎/攝影

中華醫事科大上午在台南市仁德區仁德里活動中心舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導，除為民眾示範正確清潔手部方式，製藥工程系副教授張文騰自製「乾先手」潔手露發送給里民。

中華醫事科大自製潔手露，分送在地民眾助防疫。記者周宗禎/攝影
校長曾信超在活動結束後分送潔手露給出席活動的仁德里民；他說，中華醫大位在仁德里，學校要盡社會責任，就從仁德離開始，未來每個里社區都會去宣導防疫。

張文騰說，一般民眾要自己製作潔手露需要相關材料與一點時間，其實只要用75%稀釋酒精就可以減少感染機會。

曾信超表示，許多防疫專家都建議，疫情流行期正確清潔雙手比戴口罩還重要，因為我們用雙拿東西，手部清潔沒有做好就會把病菌帶到身上、造成感染。

曾信超、張文騰示範正確洗手方法，清潔手腕到指尖約需20秒，以「內、外、夾、弓、大、立、腕」7字口訣洗手，從雙掌手心對搓、手背搓洗、十指交叉搓洗、洗手指背、洗大拇指與虎口、洗指尖再到洗手腕，完成後用水徹底沖洗乾淨，最後用手捧水沖淋水龍頭，里民跟著學習清潔雙手步驟一邊從1數到20秒，許多人說「沒想到原來洗手要洗得這麼功夫」，還說回去要教家人。

張文騰副教授自製「乾洗手」潔手露，以100cc按壓瓶分裝發送給里民。他表示，「乾洗手」潔手露主要成分是酒精、凝膠和尤加利精油，一般使用的酒精噴液消毒殺菌因揮發快，效果比較不持久，且皮膚容易有乾裂的問題，將酒精加入凝膠和精油混合製成的「乾洗手」潔手露揮發速度較慢，拉長消毒殺菌時間，皮膚也較不乾澀，民眾到郊外或出門不易找到洗手的地方，可用來清潔消毒雙手，以小瓶裝方便出門攜帶。

仁德區公所主任秘書李義隆、仁德里里長王文道代表社區居民感謝中華醫大為社區民眾進行潔手衛教教學，並發送「乾洗手」潔手露給社區居民，因數量有限，只能優先給年長的民眾。

中華醫事科大自製潔手露，分送在地民眾助防疫。記者周宗禎/攝影

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