影／中華醫事科大副教授自製潔手露 分送在地民眾助防疫

中華醫事科大上午在台南市仁德區仁德里活動中心舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導，除為民眾示範正確清潔手部方式，製藥工程系副教授張文騰自製「乾先手」潔手露發送給里民。

中華醫事科大自製潔手露，分送在地民眾助防疫。記者周宗禎/攝影 校長曾信超在活動結束後分送潔手露給出席活動的仁德里民；他說，中華醫大位在仁德里，學校要盡社會責任，就從仁德離開始，未來每個里社區都會去宣導防疫。

張文騰說，一般民眾要自己製作潔手露需要相關材料與一點時間，其實只要用75%稀釋酒精就可以減少感染機會。

曾信超表示，許多防疫專家都建議，疫情流行期正確清潔雙手比戴口罩還重要，因為我們用雙拿東西，手部清潔沒有做好就會把病菌帶到身上、造成感染。

曾信超、張文騰示範正確洗手方法，清潔手腕到指尖約需20秒，以「內、外、夾、弓、大、立、腕」7字口訣洗手，從雙掌手心對搓、手背搓洗、十指交叉搓洗、洗手指背、洗大拇指與虎口、洗指尖再到洗手腕，完成後用水徹底沖洗乾淨，最後用手捧水沖淋水龍頭，里民跟著學習清潔雙手步驟一邊從1數到20秒，許多人說「沒想到原來洗手要洗得這麼功夫」，還說回去要教家人。

張文騰副教授自製「乾洗手」潔手露，以100cc按壓瓶分裝發送給里民。他表示，「乾洗手」潔手露主要成分是酒精、凝膠和尤加利精油，一般使用的酒精噴液消毒殺菌因揮發快，效果比較不持久，且皮膚容易有乾裂的問題，將酒精加入凝膠和精油混合製成的「乾洗手」潔手露揮發速度較慢，拉長消毒殺菌時間，皮膚也較不乾澀，民眾到郊外或出門不易找到洗手的地方，可用來清潔消毒雙手，以小瓶裝方便出門攜帶。