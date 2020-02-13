安平建城400年 安平圖書館廣邀民眾書寫安平

安平建城即將屆滿400年，安平地方自主發起一「為古堡慶生」系列活動，安平圖書館3月1日起，將在1樓設置安平文化歷史專區，陳列安平相關文史書籍，邀請對在地文史有興趣的朋友前往閱讀，同時更邀請讀者書寫安平，屆時評選擇優者前8名致贈越南檜木手工鋼珠筆。

西元1624年，正值大航海時代，荷蘭人進駐福爾摩沙，在大員取得土地建成熱蘭遮城，將台灣納入世界經濟體系。邇後400年來，熱蘭遮城歷經各個時代政權更迭，見證大員土地由煙硝歸於和平繁榮的年代。

安平區公所指出，自2018年起，由安平地方自主發起，包含安平區公所、安平商圈及在地社區等開始籌畫，辦理一系列「為古堡慶生」系列活動。市府團隊也成立紀念活動籌備委員會，一起為4年後即將到來的日子精心策畫，並與成功大學合作，辦理熱蘭遮城與大員市鎮的調查研究與教育推廣計畫，挖掘從未曾出土、位在熱蘭遮城東側的大員市鎮，目前已成功地找到市鎮的邊界、清代的溝渠及房屋的基礎等，為了解安平400年來歷史面貌，畫出漂亮的起始點。

安平區公所指出，3月1日起，在安平圖書館一樓設置安平文化歷史專區，陳列安平相關文史書籍，邀請對在地文史有興趣的朋友們前往閱讀，同時更邀請讀者書寫安平，撰寫專文500-1000字，可耙梳安平歷史的心得、劍獅文化相關論述外，也歡迎對於安平及熱蘭遮城的未來規畫，提出活動辦理方針或行政建議。

完稿後繳交至安平圖書館櫃台收件，由館員簽收，截稿日期6月30日下午5時，屆時進行評選擇優者前8名，致贈價值1980元的越南檜木手工鋼珠筆。

區長賴青足說，期望藉由這個「閱讀安平．書寫安平」的活動拋磚引玉，邀請所有對府城土地有熱情、有信仰的市民一起，讓民間的力量與官方結合，打造台南城市形象與台灣的國家品牌，躍現國際舞台，展望下一個400年。