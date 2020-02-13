酷帥永瀨正敏當嘉市觀光代言人 黃敏惠探班畫花磚

日本影帝永瀨正敏日前受邀擔任嘉義市觀光影片代言人，今天到嘉義花磚博物館拍攝觀光影片，市長黃敏惠帶著KANO電影代表物木瓜、香蕉到場探班，感謝永瀨正敏幫忙行銷嘉義，並稱讚永瀨的明星風範與敬業態度。

熱愛攝影的永瀨正敏，這次特別從日本帶著他的專業配備，將以一個攝影藝術家的旅行視角，用快門捕捉嘉義自然景觀、城市亮點、人文歷史、藝術典藏、在地美食及民俗文化景觀，預定用5天時間製作8分鐘嘉義市觀光影片，今天上午在花磚博物館拍攝，勇媽市長黃敏惠特別道場探班，兩人還一起手繪為花磚上釉彩、相互拍照留念。

黃敏惠說，她和永瀨正敏已見過3次面，第一次是當年KANO拍攝探班，再來是首映會，還有她到日本參加亞洲電影節，永瀨拍片敬業態度，扮演鐵血教練的酷帥外表，與私下互動親和力都讓人印象深刻，更難得的是嘉義市並沒有很多觀光代言預算，但永瀨正敏獲邀立即就答應了。

永瀨正敏說，曾在嘉義市拍KANO電影1個多月，嘉義市就像第二個家親切又熟悉，當初參加管樂節的時候，看到市府製作大型招牌歡迎他，讓他非常感動。