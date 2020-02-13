快訊

鑽石公主號再增44人確診 累積218人感染

疫情影響營運 華航2月16日起主管減薪10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷帥永瀨正敏當嘉市觀光代言人 黃敏惠探班畫花磚

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠(右)贈送檜木烙燒紀念品給永瀨正敏。記者卜敏正/攝影

日本影帝永瀨正敏日前受邀擔任嘉義市觀光影片代言人，今天到嘉義花磚博物館拍攝觀光影片，市長黃敏惠帶著KANO電影代表物木瓜、香蕉到場探班，感謝永瀨正敏幫忙行銷嘉義，並稱讚永瀨的明星風範與敬業態度。

熱愛攝影的永瀨正敏，這次特別從日本帶著他的專業配備，將以一個攝影藝術家的旅行視角，用快門捕捉嘉義自然景觀、城市亮點、人文歷史、藝術典藏、在地美食及民俗文化景觀，預定用5天時間製作8分鐘嘉義市觀光影片，今天上午在花磚博物館拍攝，勇媽市長黃敏惠特別道場探班，兩人還一起手繪為花磚上釉彩、相互拍照留念。

黃敏惠說，她和永瀨正敏已見過3次面，第一次是當年KANO拍攝探班，再來是首映會，還有她到日本參加亞洲電影節，永瀨拍片敬業態度，扮演鐵血教練的酷帥外表，與私下互動親和力都讓人印象深刻，更難得的是嘉義市並沒有很多觀光代言預算，但永瀨正敏獲邀立即就答應了。

永瀨正敏說，曾在嘉義市拍KANO電影1個多月，嘉義市就像第二個家親切又熟悉，當初參加管樂節的時候，看到市府製作大型招牌歡迎他，讓他非常感動。

他說，這次有機會來嘉義市，拍攝名人帶路的觀光影片行銷嘉義市真的很開心，這兩天拍攝過程也發現許多好東西，更看到嘉義市民的熱情，真心推薦大家到嘉義旅遊觀光品嘗美食。

嘉義市長黃敏惠(右)和日本影星永瀨正敏，為花磚上釉彩。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠(右)和日本影星永瀨正敏，為花磚上釉彩。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠(右)贈送KANO 電影中代表物木瓜、香蕉給永瀨正敏。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠(右)今天到花磚博物館探班，感謝永瀨正敏為嘉義市觀光代言。記者卜敏正/攝影
日本影星永瀨正敏為花磚上釉彩。記者卜敏正/攝影。

嘉義 黃敏惠 電影
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

延續「KANO」精神 城隍廟、順億企業認養嘉中棒球隊

延續KANO精神 嘉義城隍廟、順億認養嘉中棒球隊

嘉義九華山地藏庵親子寫生 雲霄古道點燈

婦人攔轎陳情市長有用 嘉市調整口罩開賣時間

相關新聞

酷帥永瀨正敏當嘉市觀光代言人 黃敏惠探班畫花磚

日本影帝永瀨正敏日前受邀擔任嘉義市觀光影片代言人，今天到嘉義花磚博物館拍攝觀光影片，市長黃敏惠帶著KANO電影代表物木瓜...

曾文、烏山頭水庫供灌春耕 水利會：比往年不匱乏

曾文和烏山頭水庫共同灌溉嘉南地區6萬3千公頃農地，嘉南農田水利會公布109年春耕灌溉用水調配計畫，目前兩水庫合計蓄水量約...

影／中華醫事科大副教授自製潔手露 分送在地民眾助防疫

中華醫事科大上午在台南市仁德區仁德里活動中心舉辦「守護鄉里、防疫一起來」衛教宣導，除為民眾示範正確清潔手部方式，製藥工程...

安平建城400年 安平圖書館廣邀民眾書寫安平

安平建城即將屆滿400年，安平地方自主發起一「為古堡慶生」系列活動，安平圖書館3月1日起，將在1樓設置安平文化歷史專區，...

魚塭焢土窯加蜂炮體驗 顛覆傳統都會民眾難忘

榮獲「全國百大青農」的嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩，元宵節為一群住都會區朋友，在義竹鄉一處抽光水曝曬後的養殖...

為提升台南能見度 台南議長將率隊訪美

台南市議長郭信良為提升台南在美國的能見度，決定在2月17日到27日率約20人訪美，郭信良表示，由於近來新冠肺炎（武漢肺炎...

烏山頭100元優惠票 延至3月底

因應新冠肺炎（武漢肺炎）影響，台南市烏山頭風景區每年農曆春節過後，實施冬季優惠票價一律100元，原本優惠到2月底，決定延長至3月底；虎頭埤風景也推出「2020（愛你愛妳） 夫妻、情侶同遊一人免費」活動，2月14日至27日期間之平日，夫妻、情侶同遊虎頭埤，即可享兩人同行一人免費優惠（團體不適用本優惠），以帶動觀光。

居家隔離、檢疫 雲縣啟動通訊診療

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，與確定病例接觸或具陸港澳旅遊史的返台民眾，皆須接受居家隔離或檢疫14天，期間不得外出，但有部分個案有非感染症的就醫需求，雲林縣政府與台大醫院雲林分院合作，昨啟動首創全國「無上呼吸道及發燒症狀居家隔離（檢疫）通訊診療」，並已打造戶外診間，減少個案外出就醫造成感染的機會。

港澳入境學生租屋 居家檢疫引恐慌

國內各大學有不少來自港澳學生，因為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，需要居家檢疫，也引發恐慌，成大就出現校外一棟宿舍裡，4間房間因為1名來自香港學生進駐，另3名學生嚇到馬上搬離，房東煩惱向學校救助，還有親友把港澳學生「丟包」到學校的情況。

延續「KANO」精神 城隍廟、順億企業認養嘉中棒球隊

嘉義城隍廟繼認養民生國中棒球隊後，昨天與順億關係企業聯合捐款80萬元，認養嘉義高中棒球隊，嘉中棒球隊總教練蔡士偉說，受少子化影響，嘉市國小的棒球隊只剩4隊，也影響國、高中棒球隊員的招募，感謝民間、政府合力培育嘉義棒球人才，延續「KANO」精神。

流感高峰 嘉市再添2千劑疫苗

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球關注，但目前流感疫情持續在流行高峰，疾管署前天公布新增56名流感併發重症案例，其中已釀14死，嘉義市衛生局為對抗流感，再向中央爭取，已提撥2千劑疫苗，請市民到32家合約醫療院所接種。

嘉南大圳百年來最大工程 新烏山嶺引水隧道 9月啟用通水

串連曾文及烏山頭水庫的烏山嶺越域引水隧道已使用90年，因結構老化，輸水能力降低，7年前開始推動新烏山嶺引水隧道工程，是嘉南大圳及烏山頭水庫開工百年來，最重大的水利建設工程，難度相當高，但施工順利，整體工程預計5月中旬完工，9月舉辦竣工啟用通水，取代八田與一興建已有90年歷史的烏山嶺隧道，穩定嘉南地區6萬3千公頃農業及生活、工業等用水的供給。

熱門新聞

台大生醫園區分院急診 今起正式營運

南投人始終等不到院線影城 縣府表示：景氣太冷

龜速車一車慢全路塞！ 蘇花改擬設置最低速限

基隆廟口有人「中鏢」？ 主委：10萬懸賞抓造謠者

草屯開出刮刮樂頭獎！妙齡女子樂中300萬明現身

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。