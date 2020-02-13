聽新聞
test
0:00 / 0:00
酷帥永瀨正敏當嘉市觀光代言人 黃敏惠探班畫花磚
日本影帝永瀨正敏日前受邀擔任嘉義市觀光影片代言人，今天到嘉義花磚博物館拍攝觀光影片，市長黃敏惠帶著KANO電影代表物木瓜、香蕉到場探班，感謝永瀨正敏幫忙行銷嘉義，並稱讚永瀨的明星風範與敬業態度。
熱愛攝影的永瀨正敏，這次特別從日本帶著他的專業配備，將以一個攝影藝術家的旅行視角，用快門捕捉嘉義自然景觀、城市亮點、人文歷史、藝術典藏、在地美食及民俗文化景觀，預定用5天時間製作8分鐘嘉義市觀光影片，今天上午在花磚博物館拍攝，勇媽市長黃敏惠特別道場探班，兩人還一起手繪為花磚上釉彩、相互拍照留念。
黃敏惠說，她和永瀨正敏已見過3次面，第一次是當年KANO拍攝探班，再來是首映會，還有她到日本參加亞洲電影節，永瀨拍片敬業態度，扮演鐵血教練的酷帥外表，與私下互動親和力都讓人印象深刻，更難得的是嘉義市並沒有很多觀光代言預算，但永瀨正敏獲邀立即就答應了。
永瀨正敏說，曾在嘉義市拍KANO電影1個多月，嘉義市就像第二個家親切又熟悉，當初參加管樂節的時候，看到市府製作大型招牌歡迎他，讓他非常感動。
他說，這次有機會來嘉義市，拍攝名人帶路的觀光影片行銷嘉義市真的很開心，這兩天拍攝過程也發現許多好東西，更看到嘉義市民的熱情，真心推薦大家到嘉義旅遊觀光品嘗美食。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言