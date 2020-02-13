魚塭焢土窯加蜂炮體驗 顛覆傳統都會民眾難忘

榮獲「全國百大青農」的嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩，元宵節為一群住都會區朋友，在義竹鄉一處抽光水曝曬後的養殖魚塭，舉辦別開生面的控土窯及蜂炮體驗，焢窯食材用水產，朋友被逾萬支蜂炮炸射，驚聲尖叫，陳泓碩及朋友將難忘體驗圖片貼臉書，網友紛紛按讚說「下次我也要參加！」。

台灣鄉間農村童趣控土窯，多在空曠農地，用土塊堆疊小塔，中間透空燒柴火，把土塊燒焦紅後，放進食物，再把土堆搗毀夯實，悶熟食物破窯取用，食材多為玉米、茭白筍、番薯、芋頭等食物。

陳泓碩顛覆傳統，首次在魚塭控窯，消毒曬乾魚塭底土塊很多，土窯堆了幾次，塌了又堆，大家互相幫忙，很有默契完成，食材除雞、玉米，還有台灣鯛、鱷魚肉等水產，山珍海味，讓這群朋友直說「好吃！」

由於這群朋友未曾體驗台南鹽水蜂炮，陳泓碩拿貨架當克難蜂炮架，他的朋友提供逾萬支蜂炮，將炮排滿架上，將炮心連接起來，組成炮台，參加朋友穿戴全罩式安全帽、口罩圍巾或毛巾（脖子）、棉質或牛仔外套長褲、手套及平底鞋或運動鞋，點燃炮台，朋友隨著蜂炮往身上竄跳躍，驚聲尖叫，大呼過癮。