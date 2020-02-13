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為提升台南能見度 台南議長將率隊訪美

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良（右一）將在2月底率隊訪美。圖／本報資料照片

台南市議長郭信良為提升台南在美國的能見度，決定在2月17日到27日率約20人訪美，郭信良表示，由於近來新冠肺炎（武漢肺炎）爆發傳染，議會一度考慮取消此行，幸而美國及台灣疫情並未擴大，加上拜會佛州州眾議會議長等重要人士的行程皆已排妥，綜合判斷後，為了在城市外交上有所突破，決定依原訂計畫出訪。

郭信良說，這次訪美主要是受佛羅里達州州眾議會之邀，除了訪問州眾議會外，還將拜會橘郡郡長、奧蘭多市市長、奧維亞多市市長等政要，也將與佛州及洛杉磯主要僑團座談，對於提升台南市在美國的能見度，將有大幅助益。

郭信良表示，去年8月佛州州眾議會組團到台灣訪問，留下深刻印象，回國後對台灣推崇有加。該訪團尤其提到台南市議會給他們的美好回憶，為了感謝議會對他們的熱情接待，特別由州眾議會的多數黨領袖及少數黨領袖聯合署名，透過我國外交部以密件傳送，正式邀請台南市議會組團回訪。

郭信良 武漢肺炎 奧蘭多
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