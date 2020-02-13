曾文、烏山頭水庫供灌春耕 水利會：比往年不匱乏

曾文和烏山頭水庫共同灌溉嘉南地區6萬3千公頃農地，嘉南農田水利會公布109年春耕灌溉用水調配計畫，目前兩水庫合計蓄水量約3.32億立方公尺，蓄水率約56.7%，較歷年同期平均3.28億立方公尺，多約407萬立方公尺，較108年同期3.05億立方公尺，多出約2751萬立方公尺，烏山頭管理處主任洪振東表示，今年水情和往年相較是「不匱乏」，主要是去年823一場豪大雨，讓兩水庫都吃飽飽。

嘉南農田水利會第一期水稻區自1月30日起供灌，預計5月31日結束，計畫灌溉面積1萬8120公頃，計畫用水量是2億3507萬立方公尺；春季第一次甘蔗雜作灌溉，其中新化麻豆佳里區自2月11日起供灌；新營嘉義和朴子自3月1日起供灌，預計各供灌12日，計畫面積4萬2746公頃，計畫用水量7047萬立方公尺。

水利會一期稻作計畫用水量是 2.3億多立方公尺，採加強灌溉後預計用水量是2億 立方公尺，目前已供灌3千多萬立方公尺， 春季第一次甘蔗及雜作計畫用水量是3億554萬立方公尺，採加強灌溉後預計用水量是2億4千萬立方公尺。