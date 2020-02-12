嘉大提供港澳生返台免費食宿 但多數不願住隔離房

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，國內各大學來自港澳學生需要居家隔離檢疫，嘉義大學在林森校區規畫70多間個人宿舍，提供港澳學生免費食宿、網路，做自我健康管理隔離，但多數港澳學生不願搬進免費隔離宿舍，強調會在自己居住所做隔離、健康管理。

嘉義大學主任秘書吳思敬表示，學校現有109名港澳學生，48人尚未返台，29人日前提早返台者，直接住在自己宿舍、自我管理。

他說，學校在林森校區備妥70多間宿舍，提供港澳學生入住，吃住丶網路全數由校方供應，每周2次派遣專業人員室內外消毒，並要求學生每天做好健康管理登記，現有17人入住，另有15人住校外個人套房。

吳思敬表示，15名港澳同學住校外自我隔離，學校曾勸導學生集體入住學校宿舍，但學生表示已在住處自我隔離，並由其他朋友提供餐飲，校方採不定時到住處關懷、訪視，注意健康管理狀況，未收到租屋業者或其他同學反映其他問題。