台南鐵路地下化施工 小東路附近發現出土遺構

台南鐵路地下化施工，最近在小東路的南、北兩側，分別挖掘到出土遺構，由於南側可能是清代原台南府城城垣，目前仍在進一步了解中，市府文資處表示，施工過程都有委託專業單位全程監看，不會對古蹟有破壞。

文化資產管理局表示，鐵路地下化工程為市民朋友所關心，市府於工程規畫階段已嚴格要求鐵道局針對工程全線進行施工監看，並針對部分敏感區域啟動試掘調查計畫。

近期工程於小東路沿線發見出土遺構，即由負責施工監看的考古團隊進行通報，文資處數次邀集專家學者進行會勘，並要求鐵道局委託考古團隊就出土遺構進行調查清整，以利進一步判讀，文資處表示，在市府及相關施工單位均審慎處理文資的準則下，並無破壞之情事，請民眾放心。

文資處表示，依據歷史圖資，小東路南側因有涉及原台灣府城垣可能，鐵道局已先行委託考古團隊進行試掘及施工監看。後續在施工監看過程中，確有發見三合土結構，經專家學者會勘後，認為有必要進一步了解確認，目前考古團隊也持續就出土現象進行清整調查，後續也將再次邀請專家學者進行會勘。

另小東路北側發現之疑似清代磚造遺構，經專家學者會勘，同意由鐵道局委託專業團隊進行移置，針對局部構造研議並規畫適宜之保存或展示方式。本區域發見之遺構位置位於原台灣府城垣外，推斷過去應為民居建築，受後來開發影響，現場殘存較不具完整及代表性，後續鐵道局將透過3D掃描和考古調查忠實紀錄，保留相關調查資訊。