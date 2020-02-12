補習班成防疫第一線 嘉市開大型防疫會議

因應新冠肺炎（武漢肺炎），全國高中職以下學校延後兩周開學，補習班等單位成了「防疫第一線」，嘉義市府為加強防疫，發放全市298間補教業者、兒童課後照顧中心、2間社區大學及2間樂齡中心等單位防疫物資，包含漂白水、5片口罩及95%酒精原液。

市府教育處長林立生今天下午2時在鈺通大飯店召開補習班等單位的防疫措施會議，邀請衛生局長張耀懋現場教如何正確洗手，並請補教業者主動量測學童體溫、進行環境桌椅消毒，並配合教導孩子們若有咳嗽等症狀就戴口罩、勤洗手等防疫觀念。

林立生表示，教育處首創設計「嘉義市學生健康管理護照」，預計於開學後發放給本市國中小、公私立幼兒園及私立中學學生，裡面有量測體溫記錄、防疫6大措施，可讓學生在家裡先做量測體溫，補教業者屆時也可請學生出示健康護照，觀察量測體溫狀況。

教育處表示，為利於補教業者即時掌握防疫、市政宣導等訊息，並加強市府與補教業者的溝通，建立LINE官方帳號「嘉義市短期補習班資訊管理公告平台」聯繫，也請業者於google表單通報疫情，無論有無個案，每日填報「中港澳入境學生及教職員工管理紀錄表」備查。

嘉義市補教協會理事長翟慧瑛指出，補教業者防疫絕對不能出現漏洞，也請學校利用時間進行環境消毒清潔工作。

市府衛生局長張耀懋強調，請補教業者多宣導學童勤洗手，洗手7步驟口訣「內外夾弓大力完(腕)」，把手心、手背、指縫、指背、大拇指與虎口、指甲指尖與手腕都清洗乾淨。