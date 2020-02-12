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投入6億餘期打通交通瓶頸 黃偉哲視察永康3道路

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
黃偉哲今下午前往永康區，檢視已完成拓寬開放通車的永興路、大灣路357巷，及預定今年11月底竣工往北延伸的中山高側車道工程。記者謝進盛／攝影

台南市長黃偉哲今下午視察永康區已開放已拓寬通車的永興路、大灣路357巷，及預定今年底通車的中山高側車道北延工程，三件工程經費約6億7千500餘萬元，對改善地方交通瓶頸，將有正面幫助。

永康區近年來發展快速，人口數居台南市37區之冠，但因許多關鍵巷道尚未打通，交通惡化讓用路人抱怨連連。

黃偉哲今下午前往永康區，檢視已完成拓寬開放通車的永興路、大灣路357巷，及預定今年11月底竣工往北延伸的中山高側車道工程，三件工程經費共約6億7千561萬元，聽取工務局長蘇金安簡報。

立法委員林宜瑾、市議員邱莉莉、林燕祝、陳秋萍、林易瑩、林阳乙、李鎮國、Ingay Tali、楊中成等人都到場關心。

市議員林燕祝提醒市府要未雨綢繆，設法改善當前中山高側車道工程完工後因緊鄰商家，造成交通視線死角問題。

工務局表示，國道上下交流道車流繁重，也經常發生水患問題，推動「台南市永康區臺20線北側增設國道兩側平面道路工程（主體工程、排水箱涵工程）」，全長約1公里，單側路寬7.5米（兩側共15米），於106年9月發包，預定今年年底前完工通車後，使目前側車道可由中山南路向北延伸到中正路，同時配合水利局整體規劃完成新設箱涵排水系統，可望一併改善當地交通順暢度及大雨淹水情形。

另外，已完工開放通車的永康區永興路（中山南路至永勝街）拓寬開闢工程，長522公尺，寬12公尺，配置人行步道，打通永興路往中山南路道路瓶頸；而永康區大灣路357巷（聖巡代天府）計畫道路拓寬工程，長85公尺，寬度由2公尺拓寬為8公尺，是由聖巡代天府無償提供53%道路用地，配合政府預算完成的新闢道路，將可改善社區之車輛通行及防救災動線。

黃偉哲特別感謝南大附中及永康聖巡代天府，願意鼎力協助退縮學校空間及無償提供土地做道路使用，他表示，永康區人口急速增加，但基礎工程設施得要迎頭趕上才行，未來對於永康區道路、排水等建設經費的分配，市府會加以挹注，也會積極向中央爭取經費，提供永康地區更優質的生活設施服務。

台南市政府工務局長蘇金安（左一）簡報工程施工情形。記者謝進盛／攝影
台南市議員林燕祝提醒市府要未雨綢繆，設法改善當前中山高側車道工程完工後因緊鄰商家，造成交通視線死角問題。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲說，永康區人口急速增加，未來對於永康區道路、排水等建設經費的分配，市府會加以挹注。記者謝進盛／攝影

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