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外宿生曾到疫區旅遊 房東超緊張雲科大急接回校內協助

聯合報 / 記者陳雅玲／雲林縣即時報導
環球科技大學將返台港澳生一律接回校內宿舍接受居家隔離檢疫，並由專人送餐。圖／環球科技大學提供

受到新冠肺炎武漢肺炎疫情影響，已經返台的港澳生或曾到疫區的學生都必須接受自主健康管理或居家檢驗隔離，雲林科技大學有一名住在校外的學生因曾到疫區，返台後原在校外宿舍自主健康管理，房東得知後憂心可能發生疫情，要求學生不要使用公用洗衣機，學校為避免學生生活受影響，已將該生接回校內宿舍。

雲林科技大學指出，校方自主健康管理學生13人，都是校外住宿，其中12人為港澳生、1人為外籍生；居家檢疫總人數則有31人，其中校外住宿19人是港澳生、1位本國籍，校內住宿有10人是港澳生、1人外籍生。

校方表示，有一學生在寒假期間曾隨父母到天津旅遊，返台後在校外宿舍自主管理，房東得知後相當緊張，要求學生不要使用公用洗衣機，避免萬一感染疫情可能造成傳染，學校得知後，為避免學生生活受影響，已將該生接回校內宿舍居住。

環球科技大學則是將返台港澳生一律接回校內宿舍接受居家隔離檢疫，目前沒有接獲校外學生或房東反映不便。

雲林科技大學提供防疫包給在校內宿舍居家隔離檢疫的學生使用。圖／雲林科技大學提供

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