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武漢肺炎不能出國沒關係 嘉市飯店推優惠搶國旅客

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
承億文旅因應2月情人節，推出優惠方案，希望能刺激國旅遊客。圖／承億文旅提供

近期旅遊市場紛受武漢新冠肺炎疫情影響，各國觀光單位陸續祭出相關規定嚴防，菲律賓甚至禁止台灣人入境，許多人因此無法出國，嘉義市的飯店業者都祭出美食與房價的優惠，希望能搶攻這波國旅市場。

承億文旅因應2月情人節，推出優惠方案，旗下的嘉義商旅與微風岸港式飲茶合作，2月10日至2月27日搭配雙人房，一泊二食最低只要3599元，另家桃城茶樣子，則搭配法式餐廳「隨處樂料理廚房」，推出一泊二食雙人房最低4099元。

承億文旅品牌長簡巧珊坦言，每年這時候因應阿里山櫻花季和情人節，訂房率都在7成上下，但今年受疫情影響卻不到4成，祭出優惠希望能吸引國旅遊客，不僅住一晚吃兩餐，且不用出國也可以吃到最優質的義式、法式與港式料理。

承億文旅董事長戴俊郎說，因應疫情，自過年期間即落實每日同仁體溫測量與回報，也要求所有第一線同仁配戴口罩，現場提供酒精讓旅客進行手部消毒，每日客房及公共空間清潔及酒精消毒更是長期執行的基本功。

嘉義市樂億皇家渡假酒店則推出早餐買一送一優惠，即日起到4月30日，只要花250元就能享有二客自助吧式的豐盛早餐。

副總經理曾錦堂說，訂房率確實受疫情影響，陸客團全數退團，還曾有一層樓只有一間房的紀錄，因此推出優惠方案，希望刺激國旅遊客，飯店也做好消毒，並請有大陸旅遊史的員工休假，「現在來住飯店最安全」。

承億文旅因應2月情人節，推出優惠方案，希望能刺激國旅遊客。圖／承億文旅提供
樂億皇家渡假酒店推出買一送一早餐方案。圖／樂億皇家渡假酒店提供
承億文旅因應2月情人節，推出一泊二食優惠方案，國旅遊客。圖／承億文旅提供

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