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把延後開學化為優勢 南一中校長廖財固這麼建議

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中校長廖財固建議學生善用這兩周，讓自己更具優勢。記者鄭惠仁／攝影

延後開學可以做什麼？台南一中校長廖財固寫了一封給學生的信，提供學生如何利用這兩周的時間，讓自己更具優勢。國教署也將內容張貼在高中校長群組，以為參考。廖財固表示，針對不同年級學生提出不同建議，希望學生在開學前做好準備，以利下一階段學習。

由於學測成績將在24日公布，廖財固建議高三生，要準備申請入學的備審資料、面試、實驗或各校第二階段筆試；同時可以預習高三下學期的課程，做好進入大學的準備。建議高二生好好規畫未來一年社團活動、服務學習、語文檢定、小論文專題等多元表現；並且能複習前三學期的課程、預習高二下學期的進度，做好自主學習的準備，邁向高中的第二階段。

高一學生因面臨新課綱實施，廖財固建議，能好好反思上學期的學習歷程檔案不足之處，進一步規畫未來兩年半的學習，包括複習高一上學期課程、預習高一下學期課程，若行有餘力可先瀏覽高二、三的課

程。另建議規畫未來1年半的社團活動、服務學習、語文檢定、各項

檢定、校訂必修、專題研究、多元選修等，並規劃探究與實作學習成果、專題研究或小論文的書面報告等，做好各項準備。

高一學生周尚緯、張亞蕎表示，因下學期就要上化學，先透過線上平台，以及藉由參考書來預習；老師也推薦課外讀本，如下學期會上到紅樓夢，這幾天就先閱讀。因為英文老師每周都會考英文雜誌，也利用這兩周好好閱讀，做好準備。張亞蕎說，也把握這幾天，把自己參加活動的資料建檔作為學習歷程檔案，以利未來申請學校。

廖財固也提供國、高中線上學習資源參考如下： (一)

1.北酷課雲

2.教育部國民中學學習資源網

3.教育部六大學習網

4.國家教育研究院愛學網

5.國家教育研究院 MOD 教學網

6.均一教育平台

7.Learn Mode學習吧

8.教育雲

9.北一女中開放式課程 x 典藏北一酷課師

blog

10.Khan Academy

11.Coursera

12.MIT OpenCourseWare

(二)彰化師範大學數學系線上學習「生根計畫入班教學影片

(三)透過聯合國網站，了解聯合國17項永續發展議題，以及國際人權趨勢等，培養大考跨領域、議題探究與英文閱讀等能力，讓自己隨時與國際接軌。

1.聯合國永續發展議題網站

2.聯合國全球議題GLOBAL ISSUES

3.世界銀行網站

4.經濟合作暨發展組織OECD網站

聯合國 教育部 南一中
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