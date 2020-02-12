雲縣府與台大分院合作 啟動居家隔離檢疫通訊診療

因應武漢肺炎居家隔離檢疫民眾就醫需求，雲林縣政府與與台大醫院雲林分院攜手合作，啟動居家隔離檢疫通訊診療，運用遠距與科技的便利性，讓醫療照護零距離。

雲林縣長張麗善今天致詞時指出，目前雲林縣沒有武漢肺炎確診案例，針對居家檢疫隔離但有慢性病或拿藥看診需求的民眾，縣府與台大醫院雲林分院合作，希望透過遠距通訊診療方式，讓民眾及時獲得適當的醫療。

張麗善表示，縣府自行購買4台手機，可透過村里鄰長、醫療院所等單位及時送到居家檢疫或隔離民眾手上，讓有慢性病處方、非上呼吸道及發燒症狀的隔離民眾在家就診。

台大醫院雲林分院遠距醫中心主任馬惠明表示，隔離民眾可透過1922專線，經衛生單位評估且同意接受智慧手機遠距離通訊診療者，由醫院專人聯繫並預約通訊診療時間，醫師透過視訊進行診療並開立方劑，診療結束後請代理人協助藥物領回，待民眾解除隔離後7日內回院結帳。針對年長及行動裝置不擅長的民眾，將由雲林縣府安排村鄰里長或村里幹事協助通訊診療。

台塑企業今天免費提供雲林縣府17公噸漂白水，由20鄉鎮市清潔隊自行調配成一定的比例，將針對公共場所進行預防性消毒。