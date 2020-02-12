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影／因應疫情便民 奇美醫學中心周五推「藥來速」服務

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
因應疫情便民，奇美醫學中心周五起推「藥來速」服務，採事先預約，圖為網頁內容。記者謝進盛／翻攝

新冠肺炎武漢肺炎疫情衝擊人心，奇美醫學中心將於2月14日、本周五起，提供預約慢性處方箋「藥來速」服務，期更便民、降低感染，2月13日、本周四起開始受理預約。

奇美醫學中心藥劑部部長蘇慧真表示，長期使用慢性病藥物的民眾，可以不用進入醫院，只要提前利用醫院線上預約系統或來電，進行第二次和第三次慢性處方箋預約領藥，將可以在指定日期於奇美醫學中心白宮餐廳前「預約慢箋領藥處」進行領藥。

院方建議的「藥來速」領藥路線為，經永康橋下後，行經大武街在奇美第五醫療大樓右轉，右手邊就是「預約慢箋領藥處」。

「一定至少要前一天預約才有效！」她說，線上和APP預約的民眾須注意，當天不可預約慢箋領藥，需至少一天前才可預約；原有的慢性病連續處方箋領藥仍照常運作，目前「藥來速」領藥僅限預約第二、三次慢性病處方箋，請民眾多多利用「藥來速」服務，減少進出醫院可能的感染風險。

醫院表示，奇美醫學中心預約慢性處方箋領藥專線服務電話（06）2822577，服務時段周一至周五上午8點至下午5點，周六是上午8點至中午12點，周日和國定假日暫停服務，線上預約慢箋網址

因應疫情便民，奇美醫學中心周五起推「藥來速」服務，採事先預約。記者謝進盛／翻攝
院方規畫的預約慢籤領藥窗口動線。記者謝進盛／翻攝
因應疫情便民，奇美醫學中心周五起推「藥來速」服務，採事先預約。記者謝進盛／翻攝

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