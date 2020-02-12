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武漢肺炎疫情燒不停 台南市正統鹿耳門聖母廟全面消毒

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，配合武漢肺炎防疫，全面展開消。圖/正統鹿耳門聖母廟提供

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，配合新冠肺炎武漢肺炎）防疫，主委王明義今天說，聖母廟為國際觀光大廟，為因應信徒來自海內外，考量各類傳染病盛行，為保障信徒健康，全面展開消毒。

包括安南區區長葉誌明、聖母廟主委王明義偕同廟方委員，今天在聖母廟舉行區域防疫記者會，宣布配合政府施政作為，除全面加強消毒防疫等措施，並宣導呼籲民眾養成勤洗手等良好衛生習慣，杜絶傳染病感染。

王明義主委表示，有鑒於近來新冠肺炎疫情絲毫沒有減弱的趨勢，聖母廟迅速和地區各里長一同來擔負這項防疫工作，地方上有需要聖母廟出力的時候廟方都是義不容辭，何況廟方是延續媽祖慈悲心懷的子民，本來就具有道義責任出馬協助防疫工作，正統鹿耳門聖母廟也會為世界祈福加油，期許此次防疫盡可能做到，提升地區的防疫效益。

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