武漢肺炎疫情燒不停 台南市正統鹿耳門聖母廟全面消毒

政府大力推動種電，水庫、農田、魚塭、綠地都要種電，但也引發反對的聲浪。台南市積極推動在垃圾掩埋場種電，除了活化土地，且因有人管理，免於髒亂與偷挖，被認為是最好的種電方式。已有11處完成種電，每年可發電836萬度，為全國第一。目前正在施工的後壁掩埋場，下月也要完工，發電量將再增加。

2020-02-12 14:53