遊越南遇肺炎疫情 4家旅館店取消訂房他靠沙發客解危

嘉義高中退休教務主任、藝術家王德合，新當選嘉義市美術協會理事長，過年期間帶妻子孩子到越南旅遊13天，碰上新冠肺炎（武漢肺炎）疫情波及，連續4家胡志明旅館都取消他們一行人的預約，險露宿街頭，最後找住他家的越南沙發客、住民宿解燃眉之急，平安回國。

王德合貼臉書述說這段越南疫情歷險記，網友紛紛按讚說，好心有好報。王德合說，在異國旅行有當地朋友真好！到台灣旅行兩次都住他家的越南沙發客Fanny ，這次在胡志明2天旅遊幫了大忙。

因為肺炎疫情影響，連續4家胡志明的旅館都取消預約，第五家在夜裡12點抵達時卻找不到，電話詢問說經搬家了，他打電話給越南朋友，對方立刻幫他們找了一家民宿入住，解了燃眉之急。第二天，越南朋友和她另位朋友騎著兩輛機車，帶著早餐迎接他們，整天載著在胡志明逛街吃美食、搭遊船，安心一覽越南首都的城市風光。

在中越和北越，他們住宿都非常順利，南越卻處處碰壁。顯然南越的台灣旅客較少，因此他們無法分辨台灣與中國的差別，飯店一律拒接中港台旅客入住。

王德合過去當嘉中教務主任，王妻國小老師，兩人育有3名子女，2個孩子外地讀大學，家裡空出房間，和妻子商量加入「沙發主」行列，在「沙發衝浪」網站登錄介紹，吸引想到嘉義旅人免費住宿。

他將房間用來接待世界各地、素昧平生沙發客，接待超過30組、50人，結交世界各地朋友，用心待客，熱心當嚮導，或和嘉中學子分享旅行經驗；外國沙發客也會下廚分享家鄉味或交換語言，是親善國民外交，也是最真實文化交流。