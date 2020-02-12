結褵30年丈夫中風變植物人 創世幫其妻圓夢過情人節

53歲的黃太太和丈夫結褵30年，感情深厚，卻從沒有一起度過情人節，創世基金會斗六院今天特別邀這對夫妻到古坑巴登咖啡，為他們精心準備情人節大餐，一起度過結婚30年的紀念活動，場面溫馨感人。

「先生阿輝真的很疼我，從來沒有後悔嫁給他」，黃太太說，她跟先生年輕時都愛運動，兩人在羽球場結識，後來因為相同興趣在一起，丈夫三年前因為中風變植物人，所幸有創世幫忙，讓阿輝住進斗六院，才讓她得以喘息。

她感動的表示，她已經好幾年沒有跟先生共度情人節，謝謝各界用心安排，讓她一圓夫妻倆多年以來共度情人節的夢想。

黃太太也將情人節花束贈給先生，並上前擁抱與親吻阿輝，現場邀請到由三位聽障中學生組成的聽見樂團演奏，黃太太也在美妙伴奏聲下，感動到熱淚盈眶。

古坑鄉長沈勝騰、雲林縣府縣長秘書謝毓哲、巴登咖啡創辦人張萊恩等人到場，擔任幸福見證人支持公益活動。