延續KANO精神 嘉義城隍廟、順億認養嘉中棒球隊
嘉義城隍廟繼認養民生國中棒球隊後，今年與順億關係企業聯合捐款80萬元，認養嘉義高中棒球隊，嘉中棒球隊總教練蔡士偉說，受少子化影響，嘉市國小的棒球隊只剩4隊，也來帶影響國、高中棒球隊員的招募，感謝民間、政府合力培育嘉義棒球人才，延續「KANO」精神。
嘉義市副市長陳淑慧、順益公司董事長林文村、嘉義城隍廟董事長賴永川和嘉義高中校長劉永堂等人今天都到城隍廟，出席捐款儀式，廟方製作大型捐款鈔票，上頭有嘉義城隍廟捐的50萬元和順億的30萬元字樣，校方與球員也回贈嘉中球衣答謝。
蔡士偉說，嘉中前身為日治時期台南州立嘉義中學校，曾代表台灣進軍甲子園，近年曾獲107學年木棒組聯賽第7名、陽明山盃青棒錦標賽去年獲得第3名，但受少子化影響，球員招募越來越不易，感謝各方捐款繼續振興棒運。
賴永川表示，得知很多年輕球員家庭的經濟負荷，希望減輕他們的壓力，今年董監事會通過支持，要連兩年捐款認養嘉中棒球隊，如果下屆董監事會支持，會延續認養，留住嘉義的棒球人才，讓嘉中保有競爭力，「為嘉義爭光」。
林文村是嘉義高中的校友，他說，他就讀嘉中初中、高中，是第9屆的嘉中傑出校友，希望透過捐款，讓嘉中屢戰屢勝。
陳淑慧說，市長黃敏惠常說「嘉義是棒球的起源處，是棒球的原鄉」，希望延續KANO精神，構築從國小到職業等五級棒球的發展，嘉中積極推廣棒運，與市長的藍圖理念相符。
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