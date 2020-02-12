台南出現今年首例腸病毒重症 兩歲女童腦幹腦炎

台南市出現今年首例腸病毒重症病例，一歲女童一月中旬發病後，引發腦幹腦炎，經檢驗確定感染腸病毒71型，目前已經痊癒出院。

台南市衛生局表示，今年全國已經累積有兩粒的腸病毒重症，目前雖然還不是腸病毒的流行高峰期，但是社區裡面有零星的病例，家長還是要特別注意環境的清潔。

衛生局今天公布病例，患者為北區2歲之女童，1月中旬發病後手掌處有輕微紅疹，喉嚨有紅腫情形，持續高燒，至診所就醫返家後突抽搐，收住於本市醫學中心。

經檢查為腸病毒71型引起腦幹腦炎，經靜脈注射人類免疫球蛋白(IVIG)治療後，抽搐及高燒症狀明顯改善，個案經治療後已康復出院。

衛生局提醒，腸病毒雖然尚未進入流行期(上周台南市門急診就診人數175人次)，唯社區仍可能有腸病毒71型零星個案出現，學校、教托育機構、補習班業者及家長應督導學童養成良好個人衛生習慣、生病不上學。

特別是目前許多私立幼兒園已經開學，應注意學童入校(園)時，是否有發燒或腸病毒相關症狀，手部衛生為預防腸病毒最重要預防方法。

衛生局呼籲，腸病毒71型傳染力極強，幼(兒)童感染易造成腦膜腦炎、腦幹腦炎、腦脊髓炎，學校、教托育機構及家長應持續注意孩童健康狀況，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至本市腸病毒重症醫療網責任醫院(成大醫院、永康奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院)，以便掌握治療之契機。