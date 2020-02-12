冷氣團減弱台南空品一度惡化 周五逐漸轉好

昨天冷氣團減弱，造成西半部空氣品質大範圍轉差，台南市昨晚一度出現紅色第一級預警，環保局立即啟動跨局處應變小組，今天上午4測站已轉為橘色，到了下午部分已轉為黃色，空氣品質改善。

台南市環保局表示，昨11日冷氣團減弱後，台灣大環境風向快速轉為東風到東南風，天氣回暖致西半部風速減弱，使整體大氣條件更為穩定，造成西部空氣品質大範圍轉差。昨晚南市細懸浮微粒濃度一度飆高後隨即下降預計周五14日後，空氣品質逐漸好轉。

台南市昨晚空氣品質轉差後，環保局在8時30分成立跨局處應變小組，執行應變作業。環保局表示，冷氣團過後，天氣迅速回暖穩定，大環境風場快速轉為東南風，導致西部從北到南落在背風沉降區，使空氣品質大範圍逐漸惡化；事前已預測這一狀況，昨日上午就先在環保局臉書預報周五前空氣品質容易惡化訊息，以提醒民眾防範，並已啟動一般應變作業因應。

當昨晚8點30分達到一級預警，環保局就立刻啟動跨局處應變小組，市府新聞處隨即在市府LINE及臉書發布提醒，緊急通知於夜間仍在操作的46家工廠落實防制設備正常運作，並配合自主降產及減量，並逐時線上監控7家13根工廠的煙道是否異常排放，也啟動洗街等措施。

經過一夜的應變，空氣品質自今天清晨起逐漸改善，上午9點時4座測站空氣品質AQI已降至橘色等級，PM2.5即時濃度都下降到普通等級。