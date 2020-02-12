台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡
台南佳里區著名三級古蹟「金唐殿」在109年2月15日（周六）起至17日（周一）止計3日，舉辦庚子蕭壠香科五朝王醮大典遶境及百足真人蜈蚣陣遶境活動，其中百足真人蜈蚣陣遶境前一天2月14日（周五）起至17日（周一）止計4日，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里區、七股區、西港區各宮廟。
佳里警分局為維護活動安全及道路交通順暢，請用路人儘量改行替代道路，避免阻塞，建議如下：
2月15日（第一天）下午：由將軍區方向進入佳里民眾，盡量改行南24線往佳里興，或由南19線轉南27線（往延平國小）、南26、南29線，轉文化西路進入佳里。
2月16日（第二天）下午：改行南26、成功路、勝利路、進學路、佳東路進入佳里。
2月17日（第三天）下午：建議改行176、文化西路、成功路、勝利路進入佳里。
蕭壠香是台南知名濱海五大香科之一，列入台南市定民俗，今年適逢庚子香科年，金唐殿將在2月14日「請王」，2月15到17日進行17角頭24村庄遶境，2月20日「送王」燒王船。百足真人蜈蚣陣是蕭壠香科藝陣焦點，所到之處為地方掃妖除魔，神童在蜈蚣陣架棚上撒出糖果，信眾爭相索取吃平安。
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