台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

台南佳里區著名三級古蹟「金唐殿」在109年2月15日（周六）起至17日（周一）止計3日，舉辦庚子蕭壠香科五朝王醮大典遶境及百足真人蜈蚣陣遶境活動，其中百足真人蜈蚣陣遶境前一天2月14日（周五）起至17日（周一）止計4日，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里區、七股區、西港區各宮廟。

佳里警分局為維護活動安全及道路交通順暢，請用路人儘量改行替代道路，避免阻塞，建議如下：

2月15日（第一天）下午：由將軍區方向進入佳里民眾，盡量改行南24線往佳里興，或由南19線轉南27線（往延平國小）、南26、南29線，轉文化西路進入佳里。

2月16日（第二天）下午：改行南26、成功路、勝利路、進學路、佳東路進入佳里。

2月17日（第三天）下午：建議改行176、文化西路、成功路、勝利路進入佳里。