快訊

武漢肺炎疫情「強行降溫」？中國確診通報連日下降20%

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

朴子故事館新聞牆 古早剪報看霍亂大流行

中央社 / 嘉義縣12日電

嘉義朴子故事館更新館內「新聞牆」，貼出民國35年剪報，當年報紙引用中央社報導「台南虎疫（霍亂）勢未息」。

2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情蔓延，嘉義縣朴子日新文化協會理事長陳俊哲特別更新館內「新聞牆」，貼上民國35年關於布袋流行虎疫的相關剪報。他表示，疫情是從中國大陸傳來，還造成「布袋封城」事件。

陳俊哲在朴子市「水道頭嘉藝點文創聚落」成立朴子故事館，館內蒐集整理大批從清朝至今的文物，記錄400年朴子發展史，特別設了一面「新聞牆」，張貼以往報紙對於朴子一帶的報導。

陳俊哲今天接受中央社記者訪問表示，當年台灣的報紙引用「中央社」的報導，標題是「台南虎疫勢未息，連日有新患」。同一時間點的新聞，還有布袋虎疫平息、新營發生虎疫、礁溪爆發虎疫等。

陳俊哲表示，虎疫就是霍亂，台灣在日本人統治末期，基本上已經沒有霍亂，但日本戰敗，將台灣交給國民政府這3年的過渡期，布袋港開始與大陸沿海城市通航，在檢疫不完全的情況下，把虎疫從大陸引進台灣，還造成全台大流行，有紀錄顯示全台共2210人死亡，布袋占86人，但遺漏的不知凡幾。

陳俊哲針對此事做田野調查，訪問到現年90歲中醫師吳火旺，回憶當年布袋虎疫流行公家單位處理的情況。陳俊哲轉述吳火旺說法，指當時警方將機槍架在布袋唯一的出入口太平路口，「生死不出入，斷絕物資」，但是賄賂警方就可以逃出去，引發抗爭，還有人拿出鳳梨刀，攻擊警察。

陳俊哲說，當年報紙沒有提到東石港口是否有疫情，推測是東石港在日治時期列入「特別輸出入港」，可以正規跟中國特定港口進行貿易，會有正常檢疫。布袋是新通航港口，國民政府接手後並沒有做好檢疫措施，所以媒體才寫到，「歸咎雖有檢疫所，但是拙於經驗」。

陳俊哲費時6年研究朴子文史，蒐集相關文獻資料，找回消失或遺忘的故事，都陳列在朴子故事館，每天下午1時半到5時，開放民眾免費參觀。

朴子 疫情 嘉義
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

出門抽菸、曬太陽 居家檢疫者挨罰

監控居家檢疫…手機不夠用 里長壓力破表

影／嘉義朴子小小國標舞者 元宵夜不畏寒風敬業演出

相關新聞

嘉南大圳百年來最大工程 新烏山嶺引水隧道高難度完工

烏山頭水庫和嘉南大圳開工百年，串聯曾文及烏山頭水庫的烏山嶺越域引水隧道，使用90年，因結構老化，輸水能力降低，7年前推動...

冷氣團減弱台南空品一度惡化 周五逐漸轉好

昨天冷氣團減弱，造成西半部空氣品質大範圍轉差，台南市昨晚一度出現紅色第一級預警，環保局立即啟動跨局處應變小組，今天上午4...

台南佳里蕭壠香「蜈蚣陣」周五起繞境 改道看這裡

台南佳里區著名三級古蹟「金唐殿」在109年2月15日（周六）起至17日（周一）止計3日，舉辦庚子蕭壠香科五朝王醮大典遶境...

數位學習深耕計畫學校台南最多 新課綱的領航者

教育部已公告32所數位學習深耕計畫學校，台南市有6所學校獲選，成為全國錄取校數最多的縣市。這6所學校分別為台南女中、西門...

延後開學、民眾防疫觀念提升 雲林縣流感疫情趨緩

武漢新冠肺炎疫情引起關注，民眾防疫觀念提升，也讓流感疫情有降溫趨勢，雲林縣衛生局表示，可能受到全民防疫影響，今年至今全縣...

大林明華濕地粉紅風鈴木開花 2月至3月為最佳賞花期

嘉義縣大林鎮台一線旁的三疊溪畔有一座占地2.7公頃的明華濕地生態園區，唯一一棵粉紅風鈴木日前已開花，淡粉色花瓣搭配水面倒...

隔離民眾慢性病就醫難 雲林縣與台大醫啟動通訊診療

因應武漢肺炎疫情嚴峻，具中港澳旅遊史的返台民眾，皆須接受居家隔離檢疫14天，期間不得外出，但有部分個案有非感染症的就醫需...

揪新住民防疫大作戰 移民署：守護家園不留破口

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未見降溫，為防堵疫情擴散落實全民衛教觀念，移民署南區事務大隊台南市第二服務站連日來下鄉宣導防疫，...

防疫大作戰焦慮上身 專家提醒5撇步放鬆身心

武漢新冠肺炎疫情不斷升溫，全民陷入防疫恐慌，開始有不少人出現頭痛、焦慮等不適症狀，心理師提醒5個小撇步可以協助放鬆身心，...

嘉義市設新停車場還有接駁車 串連影城和商圈

嘉義市建國二村(舊燈會廣場)，預計民國111年進行市地重畫工程，113年開始標售土地，在開發完成之前，嘉義市政府與國防部...

武漢新冠肺炎持續發燒 台南市大觀音亭停辦平安宴

台南市台疆祖廟大觀音亭，每年於觀音佛祖聖誕、成道和出家日，都會舉辦平安宴，董事長吳漢清今天按例擲筊請示開辦桌數時，竟然未...

掩埋場種電活化土地 台南發電量第一

政府大力推動種電，水庫、農田、魚塭、綠地都要種電，但也引發反對的聲浪。台南市積極推動在垃圾掩埋場種電，除了活化土地，且因...

熱門新聞

疫情影響觀光 淡水老街攤商：再這樣下去月底關門休息

金門違反居家檢疫第2例男子喊冤 衛生局：證據確鑿

「送給日理萬機的您們」地檢署收到口罩包裹...不敢收

破產蚊子校園嘉南高中 將轉型長照及日托中心

通車未滿月 南橫天池又見宗教團體焚香燒紙錢

日月潭暨大櫻花季浪漫開跑 群櫻卻集體鬧失蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。