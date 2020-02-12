嘉南大圳百年來最大工程 新烏山嶺引水隧道高難度完工

烏山頭水庫和嘉南大圳開工百年，串聯曾文及烏山頭水庫的烏山嶺越域引水隧道，使用90年，因結構老化，輸水能力降低，7年前推動新烏山嶺引水隧道工程興建，嘉南農田水利會表示，已完成攔河堰、排砂道、輸水隧道及出水口等工程，後續的取水口及景觀工程等預計5月完工，再經水利署審核查驗後，預計9月啟用通水，將可穩定嘉南地區農業6萬3千公頃及生活、工業等用水的供給。

在日本人八田與一建設的基礎下，以最高品質做好新烏山嶺引水隧道，繼續造福嘉南平原灌溉區的民眾！嘉南農田水利會工程組表示，烏山嶺引水隧道串連曾文和烏山頭水庫，因滿布瓦斯，八田與一時代因開通隧道，就遭遇到瓦斯爆炸及崩坍等，犧牲上百條人命，新烏山嶺引水隊道與舊隧道相距才100公尺，施工難度同樣很高。

水利署在102年補助24億餘元經費，開始進行新烏山嶺引水隧道工程，包含東口攔河堰、排砂道、輸水隧道、出水口等工程，而輸水隧道長度達3422公尺，堪稱嘉南大圳開工百年來，最大的一項水利工程。

水利署在前期規畫地質調查相當謹慎，負責施工的嘉南農田水利會與承包商在安全上也相當重視，水利會人員指出，「八田與一留下的施工紀錄幫助很大」，如在開挖到幾公尺處會遇到瓦斯，那個地點易崩坍等，施工就會避開，確定安全無虞才會施工，尤其只要偵測到一點點瓦斯，人員就會撤離，加強通風待瓦斯散去再進入施工，加上現代工程技術精進很多，引水隧道工程難度高但順利達到零工安。

嘉南農田水利會會長楊明風表示，烏山頭水庫除了供應農業用水外，也供應生活及工業用水，除了水庫本身的水源外，也從烏山嶺引水隧道引來曾文水庫水源，因烏山嶺引水隧道使用已久，隧道的結構老化，輸水能力降低，影響用水及供水調度，只有一個出水口萬一崩坍嘉南地區穩定供水就會出現問題。

新烏山嶺引水隧道主體工程已經完工，剩下取水口、水工機械及景觀等工程還在施工中，預計5月中旬可以完工，已提前進行安全負荷測試中，再歷水利署審核、驗收等程序後，預計9月舉辦竣工典禮正式啟用通水。