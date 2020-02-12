數位學習深耕計畫學校台南最多 新課綱的領航者

教育部已公告32所數位學習深耕計畫學校，台南市有6所學校獲選，成為全國錄取校數最多的縣市。這6所學校分別為台南女中、西門實驗小學、大同、海東國小，以及大成、崇明國中，也是新課綱的領航學校。

市長黃偉哲表示，台南市因應108課綱實施，鼓勵學校發展校本特色課程，6所學校教學團隊結合跨領域與科技應用設計課程，不僅開創數位學習新思維，也是落實新課綱課程設計的領航學校，提升學生的學習力與國際競爭力。

數位學習深耕計畫的目標在培養未來具國際競爭力的下一代，配合12年課綱實施，鼓勵從「真實生活情境」的問題出發，在跨域課程中連結真實生活情境與問題，培養學生核心素養及學科橫向整合與實作能力。

西門實小以「環境永續」為主題，由氣候變化引起海平面上升來探討與自然和諧相處的方式，參考國外已發生的例子來探討土地被海水淹沒後，人類居住的困境與糧食問題，激發孩子的創造力；設計出人工浮島，提供食物、衣服、住宿、交通等必需品。

安南區海東國小學童曾目睹水災對「家園」造成的傷害，因此，從水災引導學生設計「當台灣暗蟬遇見機器人-智慧家園」，再由學生去發掘如何解決淹水的問題。借助人工智慧、物聯網的輔助，發展主題課程方案，從調查家鄉淹水問題、提出治水方案到實作設計解決淹水機器人。

東區大同國小則由一則新聞報導「隱藏社區70多年的南台南車站變閒置空間了」做為發想的開始，運用一連串的課程任務，發揮創意擬定企畫案並運用新興科技，例如3D列印、綠能發電來解決問題，讓老車站能夠蛻變成社區新亮點。

大成國中從健康三大隱憂，飲食不安全缺營養、運動量不夠及睡眠不足，設計跨域體驗式課程。透過行動載具、智慧手環的配戴，結合台南市自行開發的健康管理平台歐兔網與新興科技，發展健康、低碳飲食，提升學生的運動強度、建立運動習慣及改善睡眠時間與品質，為學生健康把關的課程。

東區崇明國中推動綠色生活及新農業概念再造公園新的發展方向，以國中生的角度結合學科所學，對綠色重新認識、詮釋、創作、推廣並結合觸控電視、遠距教學等設備，給予學生及社區民眾更深層的認識。也透過在公園的課程活動讓民眾了解大數據下的光影色彩綠視界，讓公園再造成為社區新亮點。

教育局鄭新輝局長表示，課程與教學是學校教育的本質，台南市在各校建造前瞻智慧學習教室，支援跨領域數位學習課程，以軟帶硬，讓軟體及硬體都能到位，課程更加豐富多元，以培養學生科技應用與高層次思考能力及跨域整合實作能力。