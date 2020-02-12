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延後開學、民眾防疫觀念提升 雲林縣流感疫情趨緩
武漢新冠肺炎疫情引起關注，民眾防疫觀念提升，也讓流感疫情有降溫趨勢，雲林縣衛生局表示，可能受到全民防疫影響，今年至今全縣確診流感8例，較去年同期少，縣政府去年底採購17萬8千多劑流感疫苗，目前僅剩500多劑，接種率99.6%，創近年新高，因近日天氣變化大，是流感好發時節，呼籲符合公費接種的對象，儘快接種。
雲林縣衛生局長曾春美表示，每年11月至隔年2月是流感好發季節，雲林縣今年一月至今流感通報案例16例，其中8例確診，無死亡個案，不僅通報案例、確診案例都較去年同期少，且近二周都無新增通報個案。
曾春美表示，延後開學、全民防疫觀念提升，都可能是讓流感疫情稍稍趨緩的原因，雲林縣公費流感疫苗接種率目前已達99.6%，僅剩500多劑疫苗，但目前氣候變化大，仍是流感易發生的時節，且罹患流感後併發重症機率較高，她呼籲民眾施打流感疫苗、做好健康管理是對抗流感最好的方法。
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