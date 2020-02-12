大林明華濕地粉紅風鈴木開花 2月至3月為最佳賞花期
嘉義縣大林鎮台一線旁的三疊溪畔有一座占地2.7公頃的明華濕地生態園區，唯一一棵粉紅風鈴木日前已開花，淡粉色花瓣搭配水面倒影，以及夕陽斜照的剪影，都非常美麗，吸引許多攝影愛好者前往拍照。
明華濕地照顧者黃俊智表示，粉紅風鈴木是在2008年嘉義縣政府整修時種植的，或許當時種了許多棵粉紅風鈴木，卻只有這棵存活至今，才成為一支獨秀的模樣，粉紅風鈴木的花期為每年2月至3月，今年花況不錯，民眾可把握這一至兩個月的時間前往欣賞。
黃俊智說，這裡原是一座荒蕪的墓地，2008年經過嘉義縣政府重新規畫，打造成為以「濕地生態的自然淨水法」概念，有效處理汙水及淨化河川水質，並可達到休閒、教育及生態保育功能的人工濕地，現在成為許多在地民眾下班、下課前往運動的場所。
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