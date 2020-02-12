大林明華濕地粉紅風鈴木開花 2月至3月為最佳賞花期

嘉義縣大林鎮台一線旁的三疊溪畔有一座占地2.7公頃的明華濕地生態園區，唯一一棵粉紅風鈴木日前已開花，淡粉色花瓣搭配水面倒影，以及夕陽斜照的剪影，都非常美麗，吸引許多攝影愛好者前往拍照。

明華濕地照顧者黃俊智表示，粉紅風鈴木是在2008年嘉義縣政府整修時種植的，或許當時種了許多棵粉紅風鈴木，卻只有這棵存活至今，才成為一支獨秀的模樣，粉紅風鈴木的花期為每年2月至3月，今年花況不錯，民眾可把握這一至兩個月的時間前往欣賞。