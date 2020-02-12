隔離民眾慢性病就醫難 雲林縣與台大醫啟動通訊診療

因應武漢肺炎疫情嚴峻，具中港澳旅遊史的返台民眾，皆須接受居家隔離檢疫14天，期間不得外出，但有部分個案有非感染症的就醫需求，雲林縣政府為此與台大醫院雲林分院合作，即日起啟動首創全國「無上呼吸道及發燒症狀居家隔離（檢疫）通訊診療」就醫模式，減少此類個案外出就醫造成感染的機會。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，雲林分院三年前就成立遠距醫療中心，經驗豐富，這次因應疫情法規鬆綁，又有衛生局、民政單位提供人力協助，能在最短時間針對此次隔離檢疫的個案啟動通訊診療服務。

雲林分院遠距醫療中心主任馬惠明表示，有就醫需求的隔離個案可撥打1922防疫專線，個案經衛生單位評估且同意接受智慧手機遠距離通訊診療者，由醫院專人聯繫並預約通訊診療時間，醫師透過視訊進行診療並開立處方，診療結束後請代理人協助藥物領回，待民眾解除隔離後7日內回院結帳。

若有需要到院診療，院方已打造戶外診間，會由專人協助就醫。

雲林縣衛生局長曾春美表示，針對年長及行動裝置不擅長的民眾，將由縣政府安排村鄰里長或村里幹事協助通訊診療的進行。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣目前並無確診個案，國內亦未有社區傳染，呼籲民眾不用過度恐慌，目前中央提供的防疫手機不足，縣府也針對通訊診療服務採購4支手機協助。