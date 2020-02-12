自來水破管掏空道路惹禍 台南垃圾車被卡住
台南市南區昨晚發生一輛垃圾車因路面下陷而被卡住，相關單位今天開挖，確認是自來水老舊管線破管造成道路掏空，已展開搶修，預定下午5時前完工。
一輛垃圾車昨晚行經南區德興路時，路面突然下陷，垃圾車輪子就卡在下陷坑洞中，動彈不得，當時自來水公司派員勘查，初判坑洞大小是2公尺x2公尺，深度約是95公分，下方有水流動，應是自來水破管造成道路掏空。
市府環保局昨晚先將垃圾車吊起駛離，且在坑洞周遭圍籬確保安全，自來水公司今天上午再派員開挖搶修。
工務局人員表示，這個坑洞確認是自來水150mm老舊管線破管造成，已進行換管搶修，預定下午5時前完成修復，若提前完工，將提早恢復通車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言