自來水破管掏空道路惹禍 台南垃圾車被卡住

台南市南區昨晚發生一輛垃圾車因路面下陷而被卡住，相關單位今天開挖，確認是自來水老舊管線破管造成道路掏空，已展開搶修，預定下午5時前完工。

一輛垃圾車昨晚行經南區德興路時，路面突然下陷，垃圾車輪子就卡在下陷坑洞中，動彈不得，當時自來水公司派員勘查，初判坑洞大小是2公尺x2公尺，深度約是95公分，下方有水流動，應是自來水破管造成道路掏空。

市府環保局昨晚先將垃圾車吊起駛離，且在坑洞周遭圍籬確保安全，自來水公司今天上午再派員開挖搶修。

工務局人員表示，這個坑洞確認是自來水150mm老舊管線破管造成，已進行換管搶修，預定下午5時前完成修復，若提前完工，將提早恢復通車。