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揪新住民防疫大作戰 移民署：守護家園不留破口
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未見降溫，為防堵疫情擴散落實全民衛教觀念，移民署南區事務大隊台南市第二服務站連日來下鄉宣導防疫，安排通譯向新住民朋友講解正確新手方式，攜手守護家園防堵任何可能的破口。
移民署除與駐點的新營、學甲戶政事務所及玉井區公所合作，行動列車也到外籍人士常聚集的異國小吃店拜訪，請店家協助以母語宣導防疫事項，並張貼疫情通報及諮詢的免付費專線電話1922。
該服務站主任陳南翰表示，目前不僅須注意2019新型冠狀病毒肆虐，也是流感高峰季節，為免民眾舟車勞頓及增加群聚感染風險，歡迎充分利用移民署「外籍移工線上申辦系統」及「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，可輕鬆搞定申辦手續。
服務站持續鼓勵所有仲介公司及移工通譯員加入疾管署LINE好友「疾管家」，以獲得第一手消息，並盡量轉知所有移工群組，保護自己，保護他人。
「台灣就是我們的家！」台南市新住民家庭促進成長發展協會總幹事童氏容感性的說，不管來自哪個國家，不論何種事由來台，新住民朋友們已在在這裡生活，台灣就是我們的家，所有新住民及移工應該做好健康自主管理，感謝辛苦的防疫人員。
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