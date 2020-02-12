防疫大作戰焦慮上身 專家提醒5撇步放鬆身心

武漢新冠肺炎疫情不斷升溫，全民陷入防疫恐慌，開始有不少人出現頭痛、焦慮等不適症狀，心理師提醒5個小撇步可以協助放鬆身心，千萬不要疫情還沒來、病情先上身。

台南市衛生局指出，最近接獲不少焦慮的個案，其中「小白」近日感覺心情低落，每天的疫情新聞讓他擔心的幾乎不敢出門，每天都在煩惱會不會被感染、口罩會不會買不到，非常焦慮家人因此向心理諮商專線求助。

衛生局表示，隨著疫情的擴散，雖然政府努力進行把關，也即時公布目前疫情狀況讓民眾能第一時間得知。但還是會有少部分的民眾會特別的焦慮，雖說未雨綢繆是好事，但如果為了擔心未知的未來，而影響到自身的心理與精神，那就得不償失。

心理師表示，慢性壓力會有頭痛、頭暈、肌肉痠痛、焦慮、易怒、失眠、記憶力減退等症狀。如何紓壓，以下提供5個小撇步：

1.保持簡單生活，讓自己偶爾放空。

2.三餐均衡飲食，身體健康，心情也會愉快。

3.保持每天睡眠6~8小時，睡得飽，精神好！

4.適當運動可以放鬆身心。

5.擁有朋友，傾聽心事，也讓情緒有適當出口；如果自身或朋友有呼吸道感染情況，要記得戴口罩。

若試過以上方法，感覺心情還是難以平復，可利用衛生局提供的免費心理諮商，上班時間預約專線06-3352982，衛生福利部24小時免費安心專線1925(依舊愛我)，讓專業心理師一起陪伴，讓壓力可以找到適當的出口。