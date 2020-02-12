嘉義市設新停車場還有接駁車 串連影城和商圈

嘉義市建國二村(舊燈會廣場)，預計民國111年進行市地重畫工程，113年開始標售土地，在開發完成之前，嘉義市政府與國防部協商，將此地重新鋪設為停車場，並由市府設置「免費接駁公車」，串聯嘉義市各商圈、方便民眾購物。

嘉義市長黃敏惠也在臉書張貼影片宣傳此消息，她說，每30分鐘一班的免費接駁車將行駛「嘉義東市場」、「嘉義市文化路夜市」、「嘉義市噴水圓環」、「國定古蹟嘉義城隍廟」、「舊嘉義市公所及垂楊路新光三越」、「大遠百百貨商圈」等地點。

同時也將行經民族路成仁街口的「IN89影城」，未雨綢繆、為即將開幕的影城解決停車難題。另外，嘉義市府預計在新生路、啟明路及光彩街區域，將規劃成活動場地，舉辦大型活動。

市府指出，停車場預計在今年2月25日完工，將創造1000多個停車位，提供市民朋友及觀光客停車需求。預計在2月底開始收費，小客車收費一個月600元，另為紓解市區停車場的不足，假日收費4小時20元。