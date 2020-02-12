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掩埋場種電活化土地 台南發電量第一

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新營掩埋場設置太陽能光電，有效活化土地利用。圖／台南市環保局提供

政府大力推動種電，水庫、農田、魚塭、綠地都要種電，但也引發反對的聲浪。台南市積極推動在垃圾掩埋場種電，除了活化土地，且因有人管理，免於髒亂與偷挖，被認為是最好的種電方式。已有11處完成種電，每年可發電836萬度，為全國第一。目前正在施工的後壁掩埋場，下月也要完工，發電量將再增加。

台南市環保局一般廢棄物管理科長王世為表示，全市有59處衛生掩埋場，26處已封閉，32處復育成綠地、運動場所，其中有5處公園。這些已經封閉的掩埋場，雖已不到垃圾了，但仍必須做好管理，防止髒亂、偷挖，以及可能的悶燒。為了活化掩埋場，讓土地更有效利用，近幾年來陸續與廠商合作，設置太陽能光電。

目前，已有11處掩埋場完成種電，其中規模最大的是新營掩埋場，分別在第3、4、5期場址設置太陽能光電，其次是安南區城西掩埋場。

目前正在施工的是後壁區菁寮掩埋場，面積2.5公頃，預計下月完工。另也針對新化茄苳坑、官田、將軍、佳里等4處掩埋場，進行種電的評估，若台電能協助解決饋線的設施，就可以進行後續種電作業。

王世為說，目前台南已完成種電的掩埋場面積是29公頃，設置容量共14.7百萬瓦，為全國第一，換算度數是836萬度，可提供5千戶每年用電。這些已設置太陽能光電的掩埋場，都會設圍籬，並有保全管理，防止偷倒，除改善環境，也發揮最大功效。

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