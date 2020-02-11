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嘉市口罩供應告示再升級 顯示大人、兒童口罩售貨狀況

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠希望大家走出戶外，勤洗手防疫。圖／市府提供

嘉義市府因應新冠肺炎，在各大藥局張貼告示，上頭寫有口罩「現貨供應中」或「已售完」，避免民眾疲於奔命，市府衛生局最近加緊趕工口罩告示「2.0」版，將大人、兒童的口罩售貨狀況分開，讓口罩供應更加透明化，明天就能將傳單發給各家藥局。

市府衛生局指出，衛生局人員實地訪查，發現有人到藥局買兒童口罩，但到場後卻發現只有大人口罩，決定在每家藥局張貼大人和兒童口罩存量的傳單，上頭一樣會寫「現貨供應中」、「已售完」，字體也會再放大，遠遠就能看到狀況。

市府也發現有些人以為是「一周買2片」口罩，但實際上是7天兩片，例如有些人上周四已買口罩，下周二又要去買，會不符資格，因此與藥師公會協商，決定讓藥局人員在市民健保卡上寫領購口罩是星期幾，提醒民眾7天後才能再買口罩。

衛生局計畫明日召開記者會，與藥師公會一起提供「2.0版」的口罩供應告示牌，讓市民朋友前往藥局採購時，可以更清楚知道「大人口罩與兒童口罩」的庫存狀況，讓市民更安心、方便地買口罩。

市長黃敏惠因應疫情，今天在市務會議中表示，嘉義市陽光很好、日照充足，又有非常漂亮美麗的公園，是城市之肺，在現在這個時刻走出戶外曬曬太陽，在公園裡面散步、運動、賞花，對增加抵抗力很有幫助。要健康除了勤洗手、保持良好衛生習慣之外，善用南台灣充足的陽光、最容易親近的公園是非常好的。

會議中，黃敏惠也請衛生局長張耀懋示範洗手七步驟「內外夾弓大力完(腕)」把手心、手背、指縫、指背、大拇指與虎口、指甲指尖與手腕都清洗乾淨，擦手紙更要妥善的丟入垃圾筒。張耀懋局長表示，洗手比戴口罩重要，用肥皂洗手又比乾洗手更好。勤洗手、走出戶外，是增加抵抗力的良方。

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