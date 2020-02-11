快訊

陸籍子女來台條件限縮 陸委會：符合兩條件才准入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣港澳封關倉促 南華大學4名港澳生昨晚緊急返台

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣私立南華大學昨天截至晚間8點共有4名港澳生搶在台灣「封關」前返台。圖／聯合報系資料照片

面對新冠肺炎武漢肺炎）疫情，台灣今起暫緩港澳地區民眾包含學生入境，嘉義縣私立南華大學昨天截至晚間8點共有4名港澳生搶在台灣「封關」前返台，校方也安排計程車接學生回校，目前南華大學已規畫「安心就學」機制，避免影響學生就學權益。

南華大學表示，昨日抵台的4名港澳生中，原有一名學生預計13日之後才返台，但台灣封關決定太過倉促，學生在接到消息之後馬上改機票，幸好趕上飛機，晚間8點左右抵達台灣。

南華大學表示，學校共有20名港澳生，包含香港生12人及澳門生8人，寒假期間有兩名港生留在台灣，目前已從港澳返台學生共有16名，在校方安排下，分別有4人進行自主健康管理，12人進行居家檢疫，學生健康良好，並無發燒、咳嗽狀況。

南華大學針對未能返校的港澳生及陸生，安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，並提供彈性修業等機制，將授課教材及課程講義等相關資料上傳至數位學習平台，以同步及非同步遠距教學，或以輔助式遠距影片教學方式授課，幫助學生學習。

南華大學校長林聰明表示，為避免群聚感染及維護師生健康，校方已啟動自主管理與居家檢疫機制，並免費安排每人1間完善的獨棟宿舍空間，與餐點代訂及專人送餐服務，提供給返校的港澳生進行居家檢疫。

林聰明表示，校方也已發放檢疫袋，內含居家檢疫通知書、體溫紀錄表、體溫計、漂白水1罐、酒精消毒液1瓶、口罩、小垃圾袋等，學生須在每日中午11點以LINE主動通報宿舍管理人員自己的體溫及健康狀況。

南華大學 武漢肺炎 返校 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

港澳生暫緩來台 雲林各校準備好封關前迎接學生

6人房供港澳生獨居檢疫 樹德科大怕學生太寂寞這麼做

搶在禁令前抵台 中正大學17名港澳生半夜回「嘉」

港澳禁令封關前趕回台 暨大深夜出現港澳生返校潮

相關新聞

神！只花17元繳停車費 竟幸運抽中Gogoro

家住台南市麻豆區的李姓男子去年11月在北區停放1小時路邊停車格，並利用「台南好停」APP繳費，扣除3元折扣，總共繳納17...

港澳生暫緩來台 雲林各校準備好封關前迎接學生

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，中央流行疫情指揮中心宣布，港澳學生今天零時起暫緩來台，雲林各大學都做好準備，迎接返台港...

嘉市口罩供應告示再升級 顯示大人、兒童口罩售貨狀況

嘉義市府因應新冠肺炎，在各大藥局張貼告示，上頭寫有口罩「現貨供應中」或「已售完」，避免民眾疲於奔命，市府衛生局最近加緊趕...

防疫假上路首日 台南市政府所屬機關5人請假

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，教育部宣布提出12歲以下學童家長，可請防疫照顧假，該政策今天上路，台南政府所屬機關共有5人...

台灣港澳封關倉促 南華大學4名港澳生昨晚緊急返台

面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，台灣今起暫緩港澳地區民眾包含學生入境，嘉義縣私立南華大學昨天截至晚間8點共有4名港澳生搶在...

搶在禁令前抵台 中正大學17名港澳生半夜回「嘉」

面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，台灣今起暫緩港澳地區民眾包含學生入境，嘉義縣中正大學昨天直至晚間10點50分陸續有17名港...

嘉大越南校友會捐4千個口罩 給校方安心防疫

嘉義大學創校百年，畢業校友遍及海內外超過13萬人，嘉大校長艾群本月8日赴越南胡志明市參加嘉大越南校友會成立大會，校友和台...

雲林縣府耗資1838萬元 改善西螺福田里人行道與市容

為提供安全舒適人行空間，雲林縣府耗資1838萬元改善西螺鎮福田里鎮里人行道，今天開工儀式由縣長張麗善等人主持，預計7月底...

DIY茶樹精油抗菌又護手 雲林老人自主抗疫有撇步

酒精缺貨，老年人共餐需要消毒防疫，雲林縣虎尾長照據點虎尾驛邀雲林縣長張麗善，和長輩一起製作乾洗液，以酒精及茶樹油與蘆薈膠...

破產蚊子校園嘉南高中 將轉型長照及日托中心

嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，5日辦理第19次拍賣，由北部吉田地產機構以3184萬8888...

港澳生趕禁令死線前來台 南台科大南應大急接送

港澳生今起暫緩來台，部分港澳生昨晚深夜趕在禁令上路前趕抵台灣，各大學院校緊急接送學生忙翻天；台南應用科技大學昨晚陸續接送...

全嘉心房顫動大篩檢 全民一起防中風

嘉義縣衛生局上午在舊朴子市公所前廣場，舉行「全嘉心房顫動大篩檢，全民一起防中風」啟動記者會，縣長翁章梁與台北榮民總醫院副...

熱門新聞

月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

溪頭抗炎專案優惠價 平日住房2人1室只要約半價

破產蚊子校園嘉南高中 減價拍賣第19次拍定

雲林烏骨雞場確診禽流感 撲殺1.3萬隻雞

年後轉職潮基隆10廠商徵才 作業員、助理、司機等都有

高捷紅線延伸線 估2025年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。