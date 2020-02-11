台灣港澳封關倉促 南華大學4名港澳生昨晚緊急返台

面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，台灣今起暫緩港澳地區民眾包含學生入境，嘉義縣私立南華大學昨天截至晚間8點共有4名港澳生搶在台灣「封關」前返台，校方也安排計程車接學生回校，目前南華大學已規畫「安心就學」機制，避免影響學生就學權益。

南華大學表示，昨日抵台的4名港澳生中，原有一名學生預計13日之後才返台，但台灣封關決定太過倉促，學生在接到消息之後馬上改機票，幸好趕上飛機，晚間8點左右抵達台灣。

南華大學表示，學校共有20名港澳生，包含香港生12人及澳門生8人，寒假期間有兩名港生留在台灣，目前已從港澳返台學生共有16名，在校方安排下，分別有4人進行自主健康管理，12人進行居家檢疫，學生健康良好，並無發燒、咳嗽狀況。

南華大學針對未能返校的港澳生及陸生，安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，並提供彈性修業等機制，將授課教材及課程講義等相關資料上傳至數位學習平台，以同步及非同步遠距教學，或以輔助式遠距影片教學方式授課，幫助學生學習。

南華大學校長林聰明表示，為避免群聚感染及維護師生健康，校方已啟動自主管理與居家檢疫機制，並免費安排每人1間完善的獨棟宿舍空間，與餐點代訂及專人送餐服務，提供給返校的港澳生進行居家檢疫。

林聰明表示，校方也已發放檢疫袋，內含居家檢疫通知書、體溫紀錄表、體溫計、漂白水1罐、酒精消毒液1瓶、口罩、小垃圾袋等，學生須在每日中午11點以LINE主動通報宿舍管理人員自己的體溫及健康狀況。