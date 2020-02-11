港澳生暫緩來台 雲林各校準備好封關前迎接學生

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，中央流行疫情指揮中心宣布，港澳學生今天零時起暫緩來台，雲林各大學都做好準備，迎接返台港澳學生。

雲林科技大學指出，校方自主健康管理學生13人，都是校外住宿，其中12人為港澳生、1人為外籍生；居家檢疫總人數則有31人，其中校外住宿19人是港澳生、1位本國籍，校內住宿有10人是港澳生、1人外籍生。

雲科大表示，在台灣「封關前」返台港澳生有17位，校內住宿學生三餐，由學校學務處宿舍中心，組成送餐小組支應，校外生則由各系行政人員協助送餐。

另外，校方也準備防疫暖心包，裡頭有舒壓球1顆和Fun心學記事本，以及自我照護手冊，讓居家檢疫同學可以進行情緒繪畫療癒，或是寫居家檢疫期間心情日誌舒緩情緒。

環球科技大學主任秘書林信州表示，學校有16位港澳生，其中3位寒假期間未返家較無問題，有3位2月初提早返台自主健康管理，目前共有6人住在獨立樓層宿舍居家檢疫，包括「封關前」接回的兩位學生，剩餘還有4人則仍在港澳。

林信州說，居家檢疫學生每天三餐由校方輪值教官送餐，6人入住前也都領有防疫包，內容有有口罩、消毒水、酒精、肥皂、垃圾袋等生活用品，教職員還額外提供餅乾、泡麵以備不時之需。