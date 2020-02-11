神！只花17元繳停車費 竟幸運抽中Gogoro

家住台南市麻豆區的李姓男子去年11月在北區停放1小時路邊停車格，並利用「台南好停」APP繳費，扣除3元折扣，總共繳納17元的停車費就抽中Gogoro機車，台南市長黃偉哲今天特別頒獎給他，也呼籲市民多利用APP各項停車資訊功能。

台南市交通局推動行動支付，舉辦「台南好停」APP繳納停車費抽獎活動，其中，麻豆李姓男子去年11月8日於北區北安路停放1小時路邊停車位，並利用「台南好停」APP繳費，享折扣3元優惠後，繳納17元停車費就抽中價值8萬多元的電動機車，直呼「太幸運了」。

黃偉哲說，為期3個月的「停車享優惠，繳費GO便利」活動期間，使用繳費次數高達21萬9882筆，行動支付繳納停車費比例至去年12月已有20%，相較剛推出的0.38%，成長逾53倍，若加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例已高達33%，顯示市民利用行動支付繳納停車費已成趨勢。

為了鼓勵市民持續使用行動支付，「台南好停」APP優惠期限延長到今年12月31日，民眾只要下載登入「台南好停APP會員」並繳納路邊停車費，即享首筆免費，第2筆起每筆折扣2元優惠。

交通局局長王銘德指出，「台南好停」APP除了繳費功能，未來將持續整合路邊及路外停車場即時資訊，努力朝向路邊停車格100%智慧化目標前進，讓民眾可以更方便找尋停車位，提供更多更優質交通服務。