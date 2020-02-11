搶在禁令前抵台 中正大學17名港澳生半夜回「嘉」

面對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，台灣今起暫緩港澳地區民眾包含學生入境，嘉義縣中正大學昨天直至晚間10點50分陸續有17名港澳生搶在「封關」前返台，校方安排專車自桃園、台中、小港接學生回校，直到今天凌晨3點多最後一班專車才抵達中正大學。

中正大學表示，目前返台的港澳生都沒有發燒及咳嗽等症狀，健康良好，中正大學共有120位港澳生，至昨天截止共有46位港澳生抵台，其中19位進行自主管理，29位港澳生及外籍生進行居家檢疫，這29位中只有16位學生住校，13位學生住校外。

中正大學在疫情爆發後，立即針對陸生及港澳生啟動安心就學方案，並為每位住校的港澳生準備一人一間居家檢疫套房，提供網路及電腦，由校內營養師規畫營養均衡且衛生健康、菜色多變的餐點統一送餐，餐費每日200元，詳細資訊可上中正大學官網「防疫專區」查詢。