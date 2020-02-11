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嘉大越南校友會捐4千個口罩 給校方安心防疫
嘉義大學創校百年，畢業校友遍及海內外超過13萬人，嘉大校長艾群本月8日赴越南胡志明市參加嘉大越南校友會成立大會，校友和台商見嘉大防疫物資不足，捐贈4千個口罩，這批口罩將發給第一線警衛人員、隔離檢疫的港澳生等人，希望安心做好防疫。
艾群校長致贈交趾陶恭賀僑委會僑務委員李天柒當選嘉大越南校友會理事長，艾群表示，在校友總會、傑出校友會及國內各地區校友會努力經營下，各校友會互動頻繁，已成為嘉大強而有力的後盾。2019年嘉大創校百週年之際成立校友中心，加強校友的聯繫與服務，在校方及校友們殷切期盼與努力下，共同促成越南校友會成立。
李天柒表示，校友會的成立目的在於凝聚越南校友向心力，相互扶持，並與母校國際處及校友中心合作，積極協助越南華僑或越南籍學生至嘉大就學，同時也希望促成與嘉大的產學合作關係，希望能夠讓校友與母校共同邁向卓越，共享共榮。
他說，這次感謝李天柒、越南林同台灣商會長施傳寶及越南勝邦金屬吳明穎總經理等校友協助，讓嘉大越南校友會圓滿成立，也感謝眾人合力捐贈口罩防疫。
嘉大副校長朱紀實說，本次赴越南參加越南校友會成立大會，是希望透過越南校友的協助，搭建胡志明農林大學、大叻大學及保祿技術經濟學院等3所學校與嘉大間密切的學術及產業交流橋樑，未來3方能建立多項產學合作、跨域合作及國際學術交流活動等，未來校友中心將與校友會發揮樞紐功能，搭建無縫接軌之服務。
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