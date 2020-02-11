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雲林縣府耗資1838萬元 改善西螺福田里人行道與市容
為提供安全舒適人行空間，雲林縣府耗資1838萬元改善西螺鎮福田里鎮里人行道，今天開工儀式由縣長張麗善等人主持，預計7月底竣工，屆時將有安全完善的步道與乾淨整潔市容。
張麗善表示，西螺鎮充滿歷史文化氣息，鎮內擁有許多年代悠久歷史古蹟，為提供鎮民完善人行空間，縣府向內政部營建署爭取前瞻計畫，辦理「雲林縣西螺鎮福田里徒步路網建置及市容改善計畫」，以提升改善道路整體景觀品質。
縣府工務處長汪令堯說，工程經費1838萬元、縣府自籌510萬，工期180天，主要施作工程項目為全路段AC路面刨除鋪設、標線型人行道、實體型人行道、廟埕廣場空間、共同管線地下化及燈光設置。
其中標線型人行道由福天宮至雲28與145縣道交叉路口，全長約771公尺；實體型人行道為南北向社口路及文興國小；社口路規劃水溝加蓋之體型人行道，長度約176公尺、文興國小則為校門前左側，串聯右側既有人行道，長度約51公尺，最後為福天宮前廟埕廣場空間改善，面積約為866平方公尺。
張麗善說，整體人行徒步路網及周遭綠美化景觀改善串接，將有助市容改進，也讓鎮民擁有安全舒適的人行空間，今工程動工，施工期間造成用路人暫時不便，也請在地鄉親見諒。
張麗善、內政部營建署中區工程處隊長黃永興、雲林縣議員廖萬、李明哲、游淑雲、廖秋萍、西螺鎮長鄭玲惠等人主持開工動土典禮，眾人焚香祝禱，祈求工程順利，在現場鄉親期待見證下，鳴炮開工。
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