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DIY茶樹精油抗菌又護手 雲林老人自主抗疫有撇步

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善和虎尾鎮長丁學忠，一起和老人快樂製作乾手液，可隨身攜帶防疫保健康。記者蔡維斌／攝影

酒精缺貨，老年人共餐需要消毒防疫，雲林縣虎尾長照據點虎尾驛邀雲林縣長張麗善，和長輩一起製作乾洗液，以酒精及茶樹油與蘆薈膠製成護手兼具消毒的隨身防疫品，老人欣悅說，情人節快到了，這是送給老伴最佳情人禮物，張麗善表示，茶樹精油具紓緩和抗菌功能，是不錯的選擇。

本身也是醫體系出身的雲林縣長張麗善說，口罩、酒精短缺，這些防疫物資應優先給第一線醫護及防疫人員使用，民眾勤洗手、健康飲食、曬太陽及多運動，提升免疫力，是最好的抗疫良法。

為不讓老一輩民眾不和人搶買酒精，虎尾驛老人長照據點負責人兼台灣閱讀人教育發展協會理事長吳麗春教前輩DIY自己動手製作消毒乾洗液，她說，研究指出茶樹精油具抗菌消炎效果，有助於緩和感冒症狀。

吳麗春指出，市面酒精太刺激，擔心會影響老一輩人的皮膚，所以她用天然蘆薈膠、茶樹精油，搭配75%酒精，依一定比例，製作隨身攜帶的防疫消毒品。

她說，這款精油和蘆薈混製而成的乾洗手液，像護手霜一樣可滋潤皮膚、降低酒精的刺激感，還帶有植物香氣，在無法洗手情況下，隨身噴灑不僅抗菌，也神清氣爽，是阿公阿嬤最佳的防護品。

張麗善說，守護長者健康責無旁貸，縣內一百多處長青食堂，自疫情發生以來，第一線工作人員配合為長輩量體溫，並優先發放20片口罩給工作人員，目前雲林尚無新冠肺炎確診病例，她呼籲鄉親不要過度恐慌，囤積口罩、酒精及民生物資，勤洗手做好自身衛生管理，才是抗疫最好方法。

張麗善及虎尾鎮長丁學忠和前輩快樂製作乾手液，由於情人節將至，部分老人笑著說，老人健康最重要，他親手做的乾手液，不僅抗菌還香香的，帶回家送給老伴，是最好的情人節禮物。

吳麗春表示，攜帶型乾手液以三到五滴茶樹精油、些許75%酒精及三湯匙蘆薈膠拌混勻，再分裝即可，簡單又方便。

雲林縣長張麗善和虎尾鎮長丁學忠，一起和老人快樂製作乾手液，可隨身攜帶防疫保健康。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和虎尾鎮長丁學忠，一起和老人快樂製作乾手液，可隨身攜帶防疫保健康。記者蔡維斌／攝影

張麗善 口罩
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