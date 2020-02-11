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破產蚊子校園嘉南高中 將轉型長照及日托中心
嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，5日辦理第19次拍賣，由北部吉田地產機構以3184萬8888元拍定，吉田說，未來有意針對嘉縣人口高齡化長照需求，將校園轉型長照及日托中心等，促進地方經濟發展。
吉田公司說，嘉南高中92年熄燈，淪為蚊子校園，吉田經由拍賣取得土地，最主要用途是響應政府地方政策及協助區域發展，並將荒廢地加以利用，未來有意針對嘉縣人口高齡化長照需求，將校園轉型長照及日托中心等，促進地方經濟發展。
吉田地產機構在地深耕15餘年，遍及全台各區土地，專營各縣市地籍清理及持分土地整合，讓閒置土地能充分利用以達其效益，吉田除不動產整合外也不時回饋地方，默默付出公益單位並補助清寒學子。
嘉縣老化比例全台居冠，面臨高齡化少子化夾擊，縣府地政處說，嘉南高中位在東石鄉湖底段湖底小段353、355地號一般農業區特定目的事業用地，按非都市土地變更編定執行要點，長照機構得申請變更編定為特定目的事業用地。
土地編定學校與長照性質不同，依非都市土地變更編定執行要點，原供特定用途使用特定目的事業用地，擬變更原用途申請人應擬興辦事業計畫，報目的事業主管機關（社會局或衛生局）核准，主管機關核准前應徵得變更前目的事業主管機關（教育單位）同意。
依非都市土地使用管制規則，擬興辦事業計畫並依非都市土地變更編定執行要點完成環境敏感區查詢，如位屬環境敏感區，應徵得變更前目的事業主管機關同意，並取得目的事業主管機關核准辦事業計畫文件，再申請用地變更。
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