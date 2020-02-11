破產蚊子校園嘉南高中 將轉型長照及日托中心

嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，5日辦理第19次拍賣，由北部吉田地產機構以3184萬8888元拍定，吉田說，未來有意針對嘉縣人口高齡化長照需求，將校園轉型長照及日托中心等，促進地方經濟發展。

吉田公司說，嘉南高中92年熄燈，淪為蚊子校園，吉田經由拍賣取得土地，最主要用途是響應政府地方政策及協助區域發展，並將荒廢地加以利用，未來有意針對嘉縣人口高齡化長照需求，將校園轉型長照及日托中心等，促進地方經濟發展。

吉田地產機構在地深耕15餘年，遍及全台各區土地，專營各縣市地籍清理及持分土地整合，讓閒置土地能充分利用以達其效益，吉田除不動產整合外也不時回饋地方，默默付出公益單位並補助清寒學子。

嘉縣老化比例全台居冠，面臨高齡化少子化夾擊，縣府地政處說，嘉南高中位在東石鄉湖底段湖底小段353、355地號一般農業區特定目的事業用地，按非都市土地變更編定執行要點，長照機構得申請變更編定為特定目的事業用地。

土地編定學校與長照性質不同，依非都市土地變更編定執行要點，原供特定用途使用特定目的事業用地，擬變更原用途申請人應擬興辦事業計畫，報目的事業主管機關（社會局或衛生局）核准，主管機關核准前應徵得變更前目的事業主管機關（教育單位）同意。