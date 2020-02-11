港澳生趕禁令死線前來台 南台科大南應大急接送

港澳生今起暫緩來台，部分港澳生昨晚深夜趕在禁令上路前趕抵台灣，各大學院校緊急接送學生忙翻天；台南應用科技大學昨晚陸續接送8人，鄰近南台科大共有29人，其中有2人因臨時提早入境，緊急委由台灣首府大學及台南大學協助接送完成，目前全進行居家檢疫14天中。

南台科大說，該校港澳學生共61人，其中17人因未出境及境外實習無須管制，其餘44人中，有15人時間太趕無法入境，昨入境29人中，有13人安排在校內進行自主健康管理及居家檢疫，都是一人一間，校外自主健康檢疫有16人。

「感謝鄰近友校幫忙」南台科大說，這次有2名港澳生主動更改行程提早由桃園機場入境，由於時間緊迫，臨時委由當時也在桃機接送學生的台灣首府大學及台南大學協助，在今天凌晨都已經順利回家。

台南應用科大28名港澳生中，這次有8名學生返校，校方已將這8名學生統一接送至學校，同樣也都是每人一間，學校還免費供餐，希望學生們都平安度過這14天。