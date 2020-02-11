嘉義縣衛生局上午在舊朴子市公所前廣場，舉行「全嘉心房顫動大篩檢，全民一起防中風」啟動記者會，縣長翁章梁與台北榮民總醫院副院長陳適安主持，未來將在3+1行動醫療及複合式篩檢活動全面提供篩檢，共同為防治中風努力，守護縣民健康。

國內心臟科權威陳適安說，心房顫動是臨床常見心律不整，平均每百人就有1人發生，年齡越大發生率越高，此類病人發生腦中風機會是正常人的4-5倍，好發於長者、高血壓，心衰竭，糖尿病..等族群，只要找到潛在中風高風險者，就能使用新型抗凝血劑，即時治療預防中風

依照世界各國健康資料統計，心房顫動盛行率隨年紀增長有增加趨勢， 60 歲以上人口盛行率4%、80 歲以上人口增到 10%。心房顫動患者容易在左心房產生血栓，血栓打到腦部就會形成栓塞性腦中風，統計上心房顫動的患者腦中風的機會與正常人口相比，可高到 5 倍以上，可謂是腦血管的隱形殺手，因此早期發現心房顫動有其重要性。

翁章梁說，嘉縣老年比例全國第一，長者健康照顧是重要施政，除運動與營養，今年特別要求衛生局重視中風問題，找榮總與縣府合作推出「心房顫動篩檢」檢測，運用先進AI心電圖設備，只要兩手連接儀器，僅需30秒就能準確快速篩檢，未來將全面用於3+1行動醫療、社區複合式健康篩檢等活動場域提供服務，約計將有2萬5000人受惠。希望大家能多多的利用及早發現問題及早治療。