影／台積電徵技術員太夯！一上午就來300人報考

台積電即將在南科擴廠，今天在嘉義市東區體育館招募技術員，年薪加各類分紅獎金可突破60萬元，截至中午為止，湧入3百名民眾報考，有人還從台南、台中趕來報考，希望有機會進入台積電，主辦單位說，徵才到下午4點前，想求職的民眾還有機會。

嘉義市長黃敏惠、台積電台南廠區人力資源處長張進益及勞動力發展署嘉義就業中心主任劉達源等人，都到場為求職民眾加油打氣，主辦單位在現場發放號碼牌，分梯次讓求職者入場考試，維持秩序，預計要招募400名技術員。

張進益表示，因應南科的奈米新廠的擴廠，希望招募世界級的人才，台積電的工廠都採取自動化，過去在生產線上的技術員，比較需要穿著潔淨服在廠房內作業，但現代的技術員在辦公室內，利用電腦和網路監控機台作業，除非有必要才穿潔淨衣進工廠，工作就像一般上班族。

他說，今天主要是考英文和數學的測驗，若通過後，再邀約面談做性向測驗，若錄取後工作是做二休二，每周工時約35個小時，若表現良好，加上各類獎金和分紅，薪水有望突破60萬元，也有接駁車專送員工。

34歲楊姓男子今天一早6點從台南出發，上午8點就到體育館門口排隊，成為第一個領取號碼牌的民眾，他說，他在別家公司擔任技術員，得知台積電徵才，便趕來報名，因為聽說台積電年薪就比別的公司多十幾萬元。

另名廖姓女子則說，她是便利商店店員，但最近店員的業務量實在太大，希望未來有更好的出路，今天也從台中趕來嘉義市報考。

黃敏惠表示，感謝台積電來到嘉義市徵才，也要感謝勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的用心和努力，把求職平台搭好，讓求職者可以找到更好的工作，希望台積電能增加錄取員額，照顧優秀的嘉義子弟。