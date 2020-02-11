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佛教會祈福法會台南登場 盼疫情早日退散

中央社 / 台南11日電

「中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會」今天在台南白河大仙寺舉行，副總統當選人賴清德與台南市長黃偉哲等人出席。黃偉哲表示，盼藉宗教祈福，讓武漢肺炎疫情早日退散。

中國佛教會上午在台南白河大仙寺辦理「109年啟建仁王護國息災祈福大法會」，今年則以消弭新型冠狀病毒為主旨，為民祝禱為國祈福，來自各縣市的在家修德居士及佛教界長老約2000人參與，誦經迴向。

中國佛教會理事長淨耀法師表示，仁王護國息災祈福法會可溯自隋唐時代，歷經1300多年。中國佛教會遷台後，自西元1973年起每年舉辦。此次法會匯集十方大德持誦千萬經咒與佛號，迴向全球及受災民眾，盼早日化解疫情威脅。

黃偉哲表示，希望藉宗教的力量及諸佛菩薩的護佑，讓這個社會早日恢復平靜，能夠讓民眾的心得到安寧。感謝諸山長老的發心，在這個殊聖的法會不僅為民眾祈福，也為國運祈福。

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