新冠肺炎蔓延 總舖師被取消逾百桌外燴春酒宴

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，嘉義縣政府教育處已調查縣內122所小學、25所國高中的防疫需求，發現有學校防疫物資較缺乏，如口罩、耳溫槍和消毒液等，已緊急採購與整備防疫物資，教育處說，有信心在開學前，將口罩等物資撥補到各校。

2020-02-11 00:07