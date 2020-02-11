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新冠肺炎蔓延 總舖師被取消逾百桌外燴春酒宴
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，以往過年後新春開工，是總舖師外燴舉辦春酒宴的旺季， 今年碰上疫情，公部門及公司紛紛取消春酒宴團拜，致今年春酒宴冷清，嘉義縣知名年輕總舖師阿翰師林塏翰，就被取消逾百桌春酒宴，成為疫情波及受害者，但阿翰師說「平安最重要！」。
29歲阿翰師說，過年前忙年菜，年後新春開工，原接到公司行號逾百桌外燴春酒宴，豈料碰上疫情，大家擔心聚餐感染，紛紛取消訂席，還好，結婚喜宴未取消，舉辦外燴加強防疫衛生，他辦外燴7年首次碰上疫情，食材供應商間接受災，部分食材供過於求主動降價。
布袋鎮人林塏翰，高中餐飲科畢業，22歲創業，從夜市擺攤做起，靠餐飲專業及累積好口碑，成為總舖師，讓母親從反對變成支持；3年前，嘉義縣議員葉孟龍在新港鄉舉辦婚宴，568桌流水席不收禮金，六組總舖師上演美食秀，其中超大現切鮪魚秀，主桌及其中300桌，就是由獲2017台灣之光百業達人「行動外燴達人」的總舖師林塏翰等人負責。
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